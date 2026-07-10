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晉江鞋廠大火／攀岩好手路過 徒手爬宿舍外牆救下夫妻

中國新聞組╱北京10日電
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有人員懸吊在樓頂邊緣處。（視頻截圖）
有人員懸吊在樓頂邊緣處。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

福建晉江輝騰鞋廠9日午間發生猛烈火災，疑因一樓車間易燃物助長火勢，造成28人死亡；同時，攀岩愛好者路過伸援，徒手救出多名受困者。

福建泉州晉江市輝騰鞋業廠房於9日中午12時許驚傳猛烈火災，火勢從一樓迅速吞噬整棟建築，這場大火不幸造成28人死亡。這起悲劇引發大批網民高度關注，紛紛痛心直呼「看到墜樓畫面真的很揪心」、「希望徹查消防通道有沒有被堵死」。

綜合媒體報導，火災發生時，由於廠房內堆積大量易燃鞋材，火勢僅在半小時內便蔓延整層樓，多達數十名員工被逼往樓頂避難。目擊者拍攝的驚悚畫面顯示，高樓層黑煙沖天，多名受困人員被迫脫下外衣在樓頂邊緣等待，消防隊出動直升機嘗試高空救援，卻因找不到停留點而盤旋。令人揪心的是，有目擊者拍到一名脫去上衣的男子懸吊在樓頂邊緣，數秒後不支墜落。附近商家驚魂未定地表示：「火從一樓燒到樓頂，現場火勢非常凶猛，樓頂困了10多個人。」

在絕望的火場中，卻也上演了英勇的一幕。一名路過的攀岩愛好者王先生與朋友見狀，在附近居民提供不鏽鋼防盜網墊腳下，徒手爬上宿舍外牆展開救援。王先生表示，當時三樓有一對夫妻受困房間，「樓道裡全是濃煙，我用頭伸進防盜網撐出了一點空間，防盜網卡得我腦袋疼，但只有這點空間讓兩人硬擠出來。」兩人隨後抱著他順利滑下獲救。接著王先生更利用車內的專業攀岩設備與繩索，從屋面層垂降到五樓窗戶，成功將一名哭泣的受困女生引渡到安全地帶。

據附近開火鍋店的陳先生轉述逃生工人的說法，起火點疑似為一樓的沖裁車間，由於鞋廠涉及針車、成型等環節，車間內滿是易燃物，導致火勢一發不可收拾。

公開資料顯示，涉事的福建輝騰鞋業有限公司成立於2015年，註冊資本1000萬元人民幣。事發地點陳埭鎮屬於晉江較早形成的鞋業工業區，當地政府過去曾多次開展廠房倉庫火災防控與暑期社會安全專項整治，重點針對消防設施和疏散通道進行檢查，此前亦有其他鞋廠因「第二通道被貨物堵死」遭責令停用。

火災現場。(視頻截圖)
火災現場。(視頻截圖)

攀岩好手王先生救緩。（取材自瀟湘晨報）
攀岩好手王先生救緩。（取材自瀟湘晨報）

精華 FAQ

  • 這場發生在晉江市輝騰鞋業廠房的大火，共造成28人死亡。火勢從一樓迅速延燒到整棟建築，許多員工被迫逃往樓頂避難，情況十分危急。

  • 報導指出，廠內堆積大量易燃鞋材，且起火點疑似在一樓沖裁車間，讓火勢在短時間內迅速蔓延。鞋廠生產環節多、可燃物多，也讓災情更加失控。

  • 王先生與朋友先借助居民提供的不鏽鋼防盜網徒手爬上外牆，救出受困夫妻；之後又用車內攀岩裝備和繩索，從屋面垂降到五樓窗戶，協助一名女生脫困。

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