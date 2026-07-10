「中國鞋都」鞋廠大火28死 樓道堆雜物阻救援 負責人被逮

福建晉江輝騰鞋業9日中午12時許傳出火警，直至16時許，火勢才被撲滅。這場大火共造成28人不幸死亡。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 福建晉江輝騰鞋業9日發生大火，因樓道雜物與易燃鞋材助長火勢，最終造成28人死亡，企業負責人已被控制並要求嚴查追責。

福建省晉江市素有「中國鞋都」之稱，當地輝騰鞋業9日中午12時許傳出火警，直至16時許，火勢才被撲滅。據新華社報導，這場大火共造成28人不幸死亡，消防人員表示，起火廠房樓道內堆放大量雜物，嚴重影響滅火速度。此一事故驚動中共 總書記習近平 ，習要求全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。據知，該企業負責人和相關負責人已被控制，企業帳戶已凍結。

綜合媒體報導，得益於鞋業發達，晉江成為中國縣域經濟的「尖子生」，到2024年生產總值達到3647.45億，位居全國縣域經濟第三。

7月9日12時許，福建泉州晉江市一鞋廠發生火災，事故已造成28人死亡。目前，該企業負責人和相關負責人已被控制，企業帳戶已凍結。

當天12時04分，泉州消防支隊指揮中心接報後，立即調派力量趕赴現場處置。由於廠房內堆積大量橡膠、鞋底、布料、膠水等易燃製鞋原料，火勢蔓延迅速。據現場視頻顯示，鞋廠建築頂樓火勢兇猛，黢黑的濃煙沖天。當地消防救援隊伍共調派35台消防車、183名消防指戰員到場處置，同步啟用直升機進行高空救援，事發路段實施全域封鎖管控。

據了解，該企業主要從事鞋製造、服裝製造、服飾鞋帽批發，廠房建築為鋼筋混凝土結構，單層面積為1300平方米，共五層樓，著火地點為一樓衝床車間，燃燒物質為鞋材，鞋材易燃蔓延快。

目擊者陳先生表示，鞋廠頂樓有十餘人被困，包括女性受困者在濃煙較少處錄製視頻向外求救；另有數名受困男性赤裸上身，消防救援的高壓水槍正壓制大火蔓延並為其降溫。一名目擊者也稱，起火後看到著火樓頂邊緣處站著三人，火勢已貼近，情形相當危急。另有圍觀者拍攝的視頻顯示，有人員從火勢已經蔓延到的頂樓跌落。

另有知情人士透露，原本該廠每天中午有午休，但因當前為產鞋旺季，便取消了午休。火災發生時該廠房現場有237名本廠員工和2名外來人員。現場共疏散救出213人，其中2人送醫不治身亡，另外26名失聯人員確認遇難。

事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，要求全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。習近平強調，今年以來，國內發生多起重大生產安全事故，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，深入排查整治各類風險隱患，抓實抓細安全生產措施落實，堅決防止重特大事故發生。

福建晉江「輝騰鞋業」7月9日12時4分發生火災，央視稍晚報導指「造成重大人員傷亡」。(新華社)

福建晉江輝騰鞋業9日中午12時許傳出火警，直至16時許，火勢才被撲滅。這場大火共造成28人不幸死亡。(取材自大風新聞)