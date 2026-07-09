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旅德8中國男迷姦華女 暗語交流被揭密

旅德8中國男迷姦華女 暗語交流「加油、私家車」被揭密

中國新聞組／北京9日電
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網友整理的部分涉案人員照片。(取材自揚子晚報)
網友整理的部分涉案人員照片。(取材自揚子晚報)

AI摘要

文章摘要整理：

旅居德國的8名中國籍男子以Telegram群組暗語分工，涉下藥迷姦、偷拍與直播傳播；受害前女友李靜首度發聲，揭露傷害與長期創傷。

八名旅居德國的中國籍男子下藥迷姦華人女性，並在通訊軟體Telegram群組「德國老司機駕校」進行影像傳播與直播，震撼外界，如今更多細節曝光。該群組以「司機」自居，將性侵、下藥及受害女性分別代稱為「開車」、「加油」與「私家車」等暗語。近來已有四名成員被德國法庭判處五年九個月至14年監禁，其中成員Tong Z.的前女友李靜（化名），也首度勇敢發聲。

綜合英國廣播公司(BBC)中文網、德國之聲(DW)報導，現年27歲的李靜，在2025年2月接到德國警方要求協助調查的電話，到了警察局看到警方出示熟睡裸露的照片，才驚覺照片中人是自己，而指控對象竟是2021年透過朋友介紹認識的前男友Tong Z.。

「我當時真的非常非常驚訝，」李靜指出，在她的記憶中，來自成都、在柏林讀機械工程的Tong Z.是一個靦腆、會做飯打掃、且會主動與其他女性保持距離的乾淨男生，「完全沒有想到他是這樣子的人。」  

25歲成員Tong Z.遭判刑五年九個月，在「老司機」群組內，Tong Z.的暱稱卻是「白天是上帝，晚上是惡魔」。

根據柏林法院判決書，他在五年間犯下13項偷拍罪與三項性侵罪，受害者至少九人；他更曾向43歲的IT經理主犯張大鵬自稱強姦過至少18名女性，且宣稱「80%的女性在遭到強暴後都不會聲張」。警方逮捕他時，在其住處起獲大量避孕套、女性內衣、注射器及各種處方藥物，及逾2TB不雅影像。

李靜坦言，由於遭到下藥，她對案發經過毫無記憶，這種強烈的失控感帶來了巨大的精神衝擊。事件揭發至今，她深受失眠與注意力不集中困擾，必須接受一整年的精神治療，在接受訪問前甚至需要服用藥物來穩定情緒。但她強調，要打破「女性遭強暴不敢聲張」的偏見，讓加害者為此感到羞恥。

「德國老司機駕校」群組「暗語」系統
「德國老司機駕校」群組「暗語」系統

精華 FAQ

  • 案件涉及8名旅居德國的中國籍男子，其中已知有4名成員遭德國法庭判刑。主犯是43歲的IT經理張大鵬，另有Tong Z.等人涉入下藥、性侵與影像傳播。

  • 群組名為「德國老司機駕校」，成員自稱「司機」，並把性侵稱為「開車」、下藥稱為「加油」、受害女性稱為「私家車」，藉此在通訊中隱蔽犯行。

  • 李靜是在警方通知後才驚覺自己疑遭前男友Tong Z.下藥性侵。她表示因記憶缺失與失控感深受打擊，至今仍有失眠、注意力不集中，並接受長達1年的精神治療。

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