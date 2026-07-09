500強民企出事 溫州富豪胡興榮失聯數月後 證實被抓

中國500強大型民企多弗集團創辦人胡興榮失聯數月後，已證實遭採取強制措施。(取材自大風新聞 )

AI摘要 文章摘要整理： 中國500強民企多弗集團創辦人胡興榮失聯數月後被證實遭採取強制措施，旗下ST海龍同步公告；外界同時關注集團流動性危機與股權凍結風險。

中國500強大型民企多弗集團創辦人胡興榮失聯數月後，已證實遭採取強制措施。

多弗集團旗下的上市公司ST海龍7日公告證實，公司實控人胡興榮已被有關機關採取強制措施。強制措施是指為確保刑事訴訟的順利進行，檢警法對嫌犯、被告所採取在一定期限內暫時限制或剝奪人身自由的法定強制措施法，也用於行政等領域。

據都市快報微信 公眾號，早在本次公告發布前，市場已傳出胡興榮失聯消息。自2025年10月最後一次公開亮相後，胡興榮長期消失在公眾視野；與此同時，他一手打造的多弗集團爆出流動性緊張問題。

胡興榮出生於溫州。據報導，他在2000年19歲時創辦雅潔鎖業，從基礎鎖具製造起步。2008年中國房市出現大量的爛尾樓，他抓住機會入局盤活不良房地產，截至2015年，在中國20多座城市布局，累計改造爛尾樓建案逾30處，集團營收突破人民幣百億元。

經過多年跨界擴張，多弗集團成長為綜合性大型民企，常年上榜中國企業500強、中國民企500強榜單，2024年位列中國企業500強第143名，全年營收2189億元，總資產1433億元，員工規模逾萬人。集團業務範圍涉及智慧製造、城市建設、貿易、航空、新能源、文旅地產等。2024年胡興榮並以130億元身家登上胡潤全球富豪榜。

不過，集團爆發式增長始終受到市場質疑，業內普遍認為營收暴增主要依靠大宗貿易業務拉動，營收規模雖大但盈利水準偏弱，企業真實盈利能力長期有疑問。

如今多弗集團風險集中爆發，多名離職員工稍早前曾透露，集團出現流動性風險，員工薪資停發三個月。工商資料則顯示，胡興榮名下相關股權已遭成渝金融法院凍結。