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中國廣西淹水「養蛇場被沖毀」已知1名女子遭毒蛇咬傷不治

記者賴錦宏／即時報導
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橫州市雲表鎮1家養蛇場被洪水沖毀，導致場內養殖的毒蛇，如眼鏡蛇、大王蛇、水律蛇被...
橫州市雲表鎮1家養蛇場被洪水沖毀，導致場內養殖的毒蛇，如眼鏡蛇、大王蛇、水律蛇被沖入洪水中。(取材自抖音)

梅莎颱風（陸稱美莎克）為大陸廣西橫州市帶來極端暴雨，不僅引發嚴重洪澇，更釀成驚悚的次生災害。雲表鎮鄧圩村1處養蛇場被洪水沖毀，導致近千條蛇隨洪水四散流入村莊，當中有近百條是毒蛇。8日最新消息指出，隨着洪水陸續消退，多名村民在清理災後垃圾時不慎被出逃的毒蛇咬傷。當地醫院已證實收治多名遭蛇咬傷的患者，官方強調目前抗蛇毒血清儲備充足，正全力救治傷者。

據《新京報》，經多方核實獲悉，廣西橫州雲表鎮1名被蛇咬傷的女子離世。參與救助的村民稱，因道路不通，該女子輾轉多次才送至醫院治療，他看到時女子已無意識。另名被蛇咬傷的村民表示，該女子約4、50歲、是6日晚被蛇咬傷。接診醫院則指出，確有1名被蛇咬傷者不幸離世。

另據《極目新聞》，8日在橫州城區醫院病房內，見到1名受傷的雲表鎮村民。該村民右手食指被咬，整隻右手至今仍呈嚴重紅腫狀態。村民憶述，7日水退後返家清理1樓的垃圾，未料垃圾堆中突然躥出一條扁頭的黑色蛇咬中右手。因擔心毒素擴散，曾嘗試自行吸出毒液，幸隨後被救援人員及時接出村送院，注射抗蛇毒血清後保住性命。

現場救援人員透露，在搜救期間多次接獲群眾遭蛇咬傷的求助，從傷口及臨床症狀初步判斷，疑似多為毒性極強的眼鏡蛇。醫院工作人員嚴正提醒，村民在清理災後垃圾時，切勿直接用手翻動，應先使用木棍敲打發出聲響「打草驚蛇」，以防毒蛇藏匿其中。

另據新華社，抗蛇毒血清是目前已知最有效應對毒蛇咬傷後的治療手段。橫州市相關部門表示，目前當地的抗蛇毒血清儲備充足，可以有效應對目前的治療需求。橫州市現場救援人員稱，救援期間多次接到群眾遭蛇咬求助，疑似為眼鏡蛇咬傷；在雲表鎮救援現場參與處置的工作人員表示，救治人員7日就接到了1例求救電話，初步判斷為眼鏡蛇咬傷。

精華 FAQ

  • 因梅莎颱風帶來極端暴雨，橫州雲表鎮一處養蛇場被洪水沖毀，近千條蛇隨水流入村莊，村民清理災後垃圾時才陸續遭咬傷。

  • 當地醫院已收治多名蛇咬傷患者，官方表示抗蛇毒血清儲備充足，可應付治療需求；但也證實有一名遭蛇咬的女子，最終不幸離世。

  • 醫護人員提醒，清理垃圾或積水時不要直接徒手翻找，應先用木棍敲打或驚動可能藏匿的蛇，並穿戴防護裝備，以降低遭毒蛇攻擊風險。

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