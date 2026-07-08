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清華699分學霸「為病母學醫」遭諷 無良網友冒名開帳號帶貨

中國新聞組／北京8日電
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韓雅平與父母。(取材自平頂山晚報)
韓雅平與父母。(取材自平頂山晚報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：清華699分女生韓雅平為照顧病母立志學醫。
  • 重點二：她原本故事勵志，卻遭部分網友質疑嘲諷。
  • 重點三：冒名帳號盜用姓名照片帶貨，已遭平台下架。

河南平頂山郟縣農村女生韓雅平以物理類699分優異成績考入清華大學，原本勵志的故事，卻因她計畫報考清華「卓醫班」遭部分網友質疑嘲諷；甚至有網友冒用她的姓名與照片開設「韓雅萍」帳號帶貨。經公益人士顧虹與媒體查證後，該冒名帳號7日已在平台上無法搜尋。

紅星新聞報導，韓雅平於2007年11月出生於郟縣堂街鎮曹莊村，家中還有一名就讀國中的妹妹。母親患僵直性脊椎炎，屬肢體殘疾，只能做簡單家事；父親平日務農，農閒時到附近工地打零工供姊妹倆上學，當地並將韓家納入農村低保。

韓雅平自小學起主動幫母親操持家務、隨父親下地幹活，從不與同學攀比吃穿。小學四年級時，愛心人士顧虹得知她的家庭狀況後，展開十餘年長期資助。她連續多年獲得校級獎學金，每筆獎金都如數上交父母，她從未補習過，「家庭物質上的貧困，是我學習最大的動力。」韓雅平說。

韓雅平的父親表示，住校6年，他偶爾多給女兒10元、20元零用錢，「我怕她吃不飽、受委屈」，但女兒「總會把錢再塞給我」，住校期間只選最便宜的飯菜，從不買零食。

高考成績揭曉後，清華大學招生辦公室已與韓雅平取得聯繫，她表示計畫報考醫學專業，盼在僵直性脊椎炎等疑難雜症研究上有所貢獻。此舉卻引來部分網友質疑「這種家庭需要的是快速改變」「還不如學理工科」。

在此前的影片中，韓雅平曾對愛玩手機的同學建議：「什麼樣的年齡就做什麼樣的事，不吃學習上的苦，就要吃生活上的苦。你有足夠的資本再去掌握手機的時候，再去玩。」該片段隨後被質疑說教，一則回覆「考得好，保佑你，教育我，你是誰?」獲得數十萬點讚。

某短視頻平台日前出現了名為「韓雅萍」的帳號，該帳號使用韓雅平的照片作為頭像，還以她的口吻發布兩則文字消息及帶貨。顧虹6日表示，「孩子是不可能利用這波流量去賺錢的」，並說明正在採取措施舉報冒名帳號；她指出，近兩天也有人冒用她的帳號，發布的內容容易讓人誤以為是真的，已向公安機關報案。

冒充韓雅平的短片帳號。(取材自極目新聞)
冒充韓雅平的短片帳號。(取材自極目新聞)

精華 FAQ

  • 她表示希望未來能研究僵直性脊椎炎等疑難雜症，並以醫學專業回應母親長年患病的家庭處境，也盼以自身所學幫助更多病患。

  • 她來自河南農村，母親患病且行動不便，父親務農兼打零工，家中經濟拮据。她自小幫忙家務與農活，長期獲公益人士資助。

  • 有平台出現使用她照片與姓名的冒名帳號並發布帶貨內容，公益人士與媒體查證後舉報。該帳號已無法搜尋，顧虹也已向公安報案。

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