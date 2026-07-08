我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊停火破局 川普：諒解備忘錄已完了

圖輯／鋼梁彎曲如被捺熄的香菸 曼哈頓37層大樓有倒塌風險

「1角錢買包子」兩歲女童走失35年 傷心地竟在對街市場

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
崔寧走失了35年。(取材自微博)
崔寧走失了35年。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廣西南寧女童崔寧走失35年後，靠DNA比對終與親生母親相認。
  • 重點二：她兩歲時拿一角錢買包子，在市場附近失蹤後被商販帶往百色扶養。
  • 重點三：生父已於近年病逝未見團圓，收養與戶籍細節目前仍未完全釐清。

廣西南寧一名在1991年走失的2歲女童崔寧，經DNA技術比對，於35年後與親生家人相認。當年她在自家對面的服裝批發市場走失，後被一名商販帶往百色德保縣扶養長大。多年來苦尋女兒的生父已於近年病逝，未能親眼見到女兒歸來；7月7日的認親儀式上，白髮蒼蒼的親生母親激動的緊緊擁抱住失散35年的崔寧。

據了解，1991年崔寧2歲時，父親給了她一角錢，讓她自行前往住家附近購買包子，短短數分鐘內她便在人群中走失。據崔寧本人自述，她當時約一歲多，已會走路、說話，皮膚黝黑，臉上有抓痕，左眉上方有刀疤，手裡拿著一分錢；她表示自己不確定當年是走失還是被遺棄，盼能尋回親生父母、得知身世來源。

崔寧的養母當時從百色專程前往南寧市興寧區和平服裝批發市場進貨，並非南寧本地居民。養母發現走失的崔寧後，並未在南寧停留，而是直接帶著孩子返回百色。崔寧自2歲起便長期居住於廣西百色德保縣隆桑鎮，並未在南寧走失地點周邊生活。

養母表示，當時曾在市場透過廣播尋人，但無人認領；由於聽孩子口音類似廣西玉林一帶，加上一度誤以為孩子不會說話，最終決定將她帶回撫養。

崔寧成年後因身上傷疤對身世產生疑問，登記尋親資訊並採血建檔，經尋親志工協助進行DNA比對，於2026年7月7日與親生母親正式相認團聚。

此事經媒體報導後在網路上引發關注。關於當年收養程序，包括養母收留孩子後是否曾向警方報案協尋、孩子戶籍登記的辦理過程等，目前均未有進一步說明。

精華 FAQ

  • 她成年後因身上傷疤起疑，登記尋親並採血建檔，後在志工協助下進行DNA比對，最終確認與廣西南寧的親生母親關係，於2026年7月7日正式團聚。

  • 1991年她兩歲時，父親給她一角錢去買包子，卻在自家對面的服裝批發市場走失。之後被一名從百色來進貨的商販帶走，並在德保縣扶養長大。

  • 目前尚未清楚養母收留後是否曾向警方報案協尋，也不明白孩子當年的戶籍登記如何辦理。外界也關注她究竟是走失還是曾被遺棄，仍待進一步釐清。

上一則

中國擬限制海外取得尖端AI模型 防關鍵技術外流

下一則

「她說房間都開好了」陝西男招嫖不成 30小時被騙光90多萬

延伸閱讀

產後將女兒溺斃棄屍 聯合市物理治療助理17年後被捕

產後將女兒溺斃棄屍 聯合市物理治療助理17年後被捕
父女在清華門前留影… 17年後她讀完碩士「原地復刻」

父女在清華門前留影… 17年後她讀完碩士「原地復刻」
「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生

「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生
紐約1歲童吃爆米花噎死 醉母等他「冷硬發青」才報警 下場慘了

紐約1歲童吃爆米花噎死 醉母等他「冷硬發青」才報警 下場慘了

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強