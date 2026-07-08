「1角錢買包子」兩歲女童走失35年 傷心地竟在對街市場

崔寧走失了35年。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廣西南寧女童崔寧走失35年後，靠DNA比對終與親生母親相認。

廣西南寧女童崔寧走失35年後，靠DNA比對終與親生母親相認。 重點二： 她兩歲時拿一角錢買包子，在市場附近失蹤後被商販帶往百色扶養。

她兩歲時拿一角錢買包子，在市場附近失蹤後被商販帶往百色扶養。 重點三：生父已於近年病逝未見團圓，收養與戶籍細節目前仍未完全釐清。

廣西南寧一名在1991年走失的2歲女童崔寧，經DNA技術比對，於35年後與親生家人相認。當年她在自家對面的服裝批發市場走失，後被一名商販帶往百色德保縣扶養長大。多年來苦尋女兒的生父已於近年病逝，未能親眼見到女兒歸來；7月7日的認親儀式上，白髮蒼蒼的親生母親激動的緊緊擁抱住失散35年的崔寧。

據了解，1991年崔寧2歲時，父親給了她一角錢，讓她自行前往住家附近購買包子，短短數分鐘內她便在人群中走失。據崔寧本人自述，她當時約一歲多，已會走路、說話，皮膚黝黑，臉上有抓痕，左眉上方有刀疤，手裡拿著一分錢；她表示自己不確定當年是走失還是被遺棄，盼能尋回親生父母、得知身世來源。

崔寧的養母當時從百色專程前往南寧市興寧區和平服裝批發市場進貨，並非南寧本地居民。養母發現走失的崔寧後，並未在南寧停留，而是直接帶著孩子返回百色。崔寧自2歲起便長期居住於廣西百色德保縣隆桑鎮，並未在南寧走失地點周邊生活。

養母表示，當時曾在市場透過廣播尋人，但無人認領；由於聽孩子口音類似廣西玉林一帶，加上一度誤以為孩子不會說話，最終決定將她帶回撫養。

崔寧成年後因身上傷疤對身世產生疑問，登記尋親資訊並採血建檔，經尋親志工協助進行DNA比對，於2026年7月7日與親生母親正式相認團聚。

此事經媒體報導後在網路上引發關注。關於當年收養程序，包括養母收留孩子後是否曾向警方報案協尋、孩子戶籍登記的辦理過程等，目前均未有進一步說明。