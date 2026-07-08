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雇主說「別進屋」 瀋陽保潔阿姨闖入偷黃金、全家連夜逃

中國新聞組／北京8日電
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金塊被打成兩個金手鐲。(視頻截圖+
金塊被打成兩個金手鐲。(視頻截圖+

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：瀋陽一名雇主報案稱，兩名清潔工偷走家中50克金飾後逃逸。
  • 重點二：警方循監視器追查，發現嫌疑人一路逃往外地並轉賣加工黃金。
  • 重點三：三名嫌疑人最終在多地協助下落網，失竊金飾也全數追回。

瀋陽皇姑區一名王姓男子近日向明廉派出所報案，指其僱用的兩名清潔工(劉姓母親與林姓兒子)在打掃時竊取其50克金飾。警方胡博、鄭智桐調閱社區監視器，發現兩名嫌疑人戴口罩離開現場，確認身分後展開追查，查出兩人已駕車逃往外地，最終鎖定藏匿地點為錦州市。

指尖新聞瀋陽晚報報導，警方經追蹤，確認劉某、林某與林某的妻子劉某某作案後駕車逃往營口，再轉往長春，途中曾在多間首飾店比較加工費用，最終在長春一間首飾店將金飾打造成兩個金手鐲。警方掌握具體藏匿地點後，在當地警方配合下展開抓捕行動，將3名嫌疑人全部逮捕。

劉某到案後一度否認犯案，但在證據前供認犯罪事實。

據其供述，案發當時雇主特別叮囑她不要打掃屋內一間小屋，她因此懷疑屋內藏有值錢物品，趁雇主外出時進入翻找，得手後隨即與兒子、媳婦連夜逃離。

民警胡博表示，劉某是臨時起意犯案，得手後一家人連夜逃亡。民警鄭智桐則說明，林某在逃亡途中擔心事跡敗露，將竊得的金飾熔成兩個小金坨，劉某某隨後在長春一間首飾店將金塊重新打造成兩個金手鐲。

目前，劉某因涉嫌竊盜罪、林某與劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已依法被公安機關採取刑事強制措施。遭竊的50克黃金已全數追回。

清潔阿姨交代犯案經過。(視頻截圖)
清潔阿姨交代犯案經過。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 王姓男子報案指出，受僱的兩名清潔工在打掃時偷走家中50克金飾。警方調閱社區監視器後，確認兩名嫌疑人戴口罩離開現場，並展開後續追查。

  • 三人作案後先駕車逃往營口，再轉往長春，途中還比較多家首飾店的加工費用。最後，他們在長春將金飾熔成金塊，並打造成兩個金手鐲以掩飾來源。

  • 警方掌握藏匿地點後，在當地警方配合下逮捕三名嫌疑人。劉姓女子涉嫌竊盜，林姓男子與劉姓媳婦涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，三人均已遭採取刑事強制措施。

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