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上海男打賞主播幾十萬 轉身竟偷鄰居幾百元舊電視 親媽也崩潰

中國新聞組／北京8日電
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張男交代作案動機。（視頻截圖）
張男交代作案動機。（視頻截圖）

中國上海一名男子沉迷大額打賞網路主播，前腳才砸下數十萬元人民幣打賞主播，後腳竟偷走鄰居家中一台市值僅650元（人民幣，下同，約95美元）的舊電視機，離譜行徑經警方偵破後，連他母親都直呼「求國家好好管管他」。

新聞晨報報導，普陀警方近日破獲一起入室竊盜案件。犯罪嫌疑人張男為維持奢靡開銷、滿足打賞網路主播的虛榮心，竟將賊手伸向隔壁鄰居，利用偽造的房產證騙取開鎖師傅信任，實施竊盜，目前張男因涉嫌竊盜罪已被依法刑事拘留。

報導指出，轄區居民孔先生5月24日報案稱家中遭竊。孔先生名下有一套閒置房屋，自去年起一直空置未住，鑰匙僅由他和母親保管。當日孔先生返家發現屋內櫃子被撬，數件家電不翼而飛，他直言，「價值雖然不是很高，但覺得還是挺嚇人的」，警方現場勘查發現門窗完好，初步判斷嫌犯是以技術開鎖方式進入。

警方調閱社區公共影片後發現，5月22日凌晨2時許，兩名男子將孔先生家的電視機搬上車駛離，循線找到其中一名朱姓男子。朱男堅稱自己並未參與竊盜，電視機是他以650元向一名顧客回收的二手舊貨，該顧客正是孔先生的隔壁鄰居張男。警方隨即前往張男住處將其抓獲，並當場起獲部分失竊物品。

到案後，張男供認不諱，交代其平日揮霍無度，沉迷大額打賞網路主播，為填補奢靡開銷盯上隔壁長期空置的房子。5月21日深夜，他聯絡俞姓開鎖師傅，出示自己家的房產證，謊稱整層房產均歸他一人所有，騙取信任進入孔先生家後，發現屋內並無貴重財物，便將相對值錢的家電搬回家中，後又聯繫朱男上門收購電視。

據辦案警員透露，張男不是很缺錢，但因平時開銷比較大手大腳，父母管教得比較嚴，「他有些時候會偷父母的錢、父母的保險箱……」案發前一天，張男還有過打賞直播間主播數十萬元的行為。

此事在網路上引發熱議，有網友表示此事離譜，「自己都靠父母，還傻傻打賞主播」，也有網友認為開鎖行業也需嚴格管理。

警方辦案現場。（視頻截圖）
警方辦案現場。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 警方調查顯示，張男平時花費大手大腳，尤其沉迷大額打賞網路主播，案前一天還曾豪擲數十萬元，因此為填補開銷而動歪腦筋。

  • 張男利用偽造的房產證，向開鎖師傅謊稱整層房產都屬於自己，成功取得信任後進入隔壁長期空置的房屋，再搬走屋內家電。

  • 屋主報案後，警方調閱社區監視器追查到搬運電視的嫌疑人，再循線逮捕張男，並在其住處起獲部分失竊物品，目前他已被刑事拘留。

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