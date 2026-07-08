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「她說房間都開好了」陝西男招嫖不成 30小時被騙光90多萬

中國新聞組／北京8日電
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短信聊天截圖。（取材自大風新聞）
短信聊天截圖。（取材自大風新聞）

中國陝西漢中一名49歲男子因一張黃色小卡片誘惑，誤信招嫖詐騙集團，30個小時內分40多筆轉出90多萬元（人民幣，下同，約13.2萬美元），事後妻子得知真相氣到暈倒，家中老人也因此住院。

大風新聞報導，王先生把卡裡的定期存款、活期儲蓄、借來的23萬元和貸來的22.7萬元，總計90餘萬元，分40多筆轉給了騙子。一個多月過去，錢沒有追回來，他說，「我早就知道錯了，但這個代價太大了。」

報導指出，王先生在漢中經營酒水店鋪，妻子在安康工作，兩人長期分居。6月6日凌晨，他店門口被人放了幾張「同城約」色情小卡片，掃碼下載App後，一名女子與他聊天並發來照片，「她說房間都開好了，就等我。」對方稱辦VIP卡免費，但需先充值試「誠心」，充完會返還，「招嫖誘惑加上收益，她就一步一步把我帶進去了。」

從6月6日下午起，王先生在30小時內用同一張銀行卡完成45筆交易，支出共計90萬9329.9元，加上微信、支付寶轉帳，資金來自存款、親友借款及銀行貸款。他形容，「當時頭腦都是昏的，不聽自己使喚，人家叫我做啥我就做啥。」手機錄屏顯示，對方承諾「充10萬返12.5萬」，帳戶數字雖漲但無法提現，「要不說我密碼輸錯了，要再交一筆激活；交了又說帳戶凍結，要再交一筆解凍」，直到他再也拿不出錢，對方仍催促「再充十幾萬，就給你解鎖」。

據報導，最先發現異常的是張姓妻子，「他到處找親戚借錢，身邊能借的都借遍了，當時我就覺得不對勁。」得知真相後她氣得暈倒，她說，「真正讓我崩潰的是那些轉帳金額，他把我們全家都帶上絕路了，一看到那數字，我就渾身發抖，就想傷害自己。」她已被診斷為抑鬱狀態，家中老人也因此住院。王先生說，「現在就是妻離子散，她要跟我鬧離婚。」

6月7日王先生報案，警方隔日立案偵查。王先生認為銀行也應負責，「這次30個小時轉了90多萬，最大一筆23萬，還出現多筆異常的電費繳費記錄，銀行後台一個提示電話都沒有。」他與妻子前往開戶行交涉，銀行答覆稱轉帳密碼是客戶自己輸入的，不存在盜刷，無法負責。記者向該行查證，一名專員稱，「本人正規使用的正常轉帳是不會受到風險管控的，但如果系統檢測到了異常交易，會進行風控」，上級銀行則僅回應需當事人親自諮詢。

另外，王先生收到的小卡片網址已無法登錄。漢中市公安局漢台分局反詐中心一名民警表示，招嫖小卡片均為詐騙，「這些詐騙分子背後有一整套有預謀的操作鏈，錢從受害者帳戶轉出後，最終去向很難追蹤。」

該民警提醒，凡聲稱「先充值後返還」、「做任務才能約」的都是詐騙，籲請民眾勿掃描來路不明二維碼、勿下載非官方App，一旦被騙應立即報警並保留證據。

短信聊天截圖。（取材自大風新聞）
短信聊天截圖。（取材自大風新聞）

精華 FAQ

  • 他掃描色情小卡片上的二維碼下載App，與女子聊天後被以「先充值試誠心、充值返利」誘導。對方再以密碼錯誤、帳戶凍結等理由，持續要求加碼匯款。

  • 王先生在約30小時內，使用同一張銀行卡完成45筆交易，再加上微信、支付寶轉帳，總共損失90萬9329.9元，資金來自存款、借款與銀行貸款。

  • 警方表示招嫖小卡片多為詐騙，錢轉出後去向難追；銀行則稱轉帳由客戶自行輸入密碼，屬正常操作，但若系統判定異常交易，理論上會啟動風控。

貸款 微信 詐騙集團

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