上海獨生子繼承亡母3套房 表姊「憑這點」爭產還打官司

高先生母親過世後表姐來分房。（視頻截圖）

爸媽去世後，遺產 一定是由身為獨生子女的自己繼承嗎？近日上海一起案例，就打破了一般人的這個迷思。

都市快報報導，上海一名高先生的母親於2021年過世，其表姊向法院起訴，要求分割高母名下位於上海虹口兩套房產及浙江嘉興一套房產的份額，理由是高先生的母親過世時，他的外婆計老太太還健在，是法定繼承人之一。後來計老太太於2022年過世，遺囑寫明將名下財產由她的孫女，也就是高先生表姊高晶晶一人繼承。

據了解，計老太太留下兩份文件，時間點都在高母過世後不久。第一份遺囑載明，計老太太名下所有產權份額及個人財產，由孫女高晶晶一人繼承；第二份為補充說明，內容提及「前文所述的我名下的全部財產及（份）額包含由我繼承的我子女名（下）的遺產（份）額」。

但高先生認為這兩份遺囑十分可疑。因為為了避免刺激到老人家，計老太太生前並不知道二女兒已經離世，當然也就不會知道自己擁有一份來自二女兒的遺產，更不會對這份遺產作出處置。

高先生的代理律師谷莎指出：「表姊高晶晶的目的就是通過那兩份遺囑，去繼承老人轉繼承所得的先於他死亡的二女兒的遺產。」高先生的父親痛批：「我七十幾歲了，房子被拿走的話，養老怎麼辦？大家本來都很好的，都是親戚，她是做絕了。」

高先生表示，接到法院傳票後，大姨告訴他，母親剛過世時，表姊便曾提出要分割遺產。他說：「我聽到後非常震驚。原來我媽媽去世之後第二天，表姊就找我大姨說要分我媽媽財產，被我大姨直接罵回去了。」

面對媒體詢問，高晶晶均拒絕受訪，僅表示一切以法院判決為準。高先生一方作為被告，已申請筆跡鑒定，以確認兩份遺囑的真實性。這起規模超過百萬元的遺產訴訟，目前尚待開庭審理。