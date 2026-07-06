搭訕10分鐘就能上床？「情感導師」教PUA 偷錄過程賣錢

「情感導師」宣稱學成後，最快10分鐘就能與被搭訕者發生關係。（取材自小莉幫忙）

近日有媒體曝光了一條「情感導師」灰色產業鏈，打著情感教學的幌子，開設價值上萬元（人民幣，下同）的「情感課程」培訓班，由「情感導師」教人欺騙感情，宣稱學成後，最快10分鐘就能與被搭訕者發生關係。學員搭訕時，這些「導師」偷偷拍下整個過程，再將這些偷拍視頻放上學員群甚至網路轉傳，搭訕要來的女性微信 還被明碼標價倒賣，200元就能買到4名女性的微信。

據羊城晚報報導，近日，河南 廣播電視台「小莉幫忙」起底價值數千元的「情感課程」培訓班，「情感導師」教人欺騙感情。想學這些高級技巧，線下一對一教學6980元，有些課程更是上萬元。

他們的套路有三步。第一步，包裝人設。擺拍寵物、貓咪、做飯、豪車，把朋友圈裝點得像模像樣，塑造一個所謂的活人感人設，目的就是吸引目標女性上鉤。他們還把女性分門別類，分成長期短期關係，全程由導師提供代聊，線下還遠距離指導。

第二步，偷拍和倒賣隱私。學員搭訕的時候，整個過程被偷偷拍下來，這些視頻成了「戰利品」，在幾百人的學員群裡傳來傳去。而搭訕要來的女性微信被明碼標價倒賣，200塊錢就能買到4個女生的微信。

第三步，精神操控和經濟榨取。這些導師甚至教學員讓女性反過來當供養者，小到點外賣、發紅包，大到買手機、出國旅遊，甚至直接轉帳。

這件事曝光之後，輿論一片譴責之聲。紅星新聞評論指出，所謂「10分鐘搞定」的噱頭，不過是一套精心設計的情感操控術，是「PUA文化」在網路時代的又一次沉渣泛起。

近年來，類似網上PUA套路陰魂不散，根源在於其運作模式天然帶著隱蔽性。把騙色、騙財包裝成戀愛技巧，情感操控美化成社交魅力，授課者躲在「導師」名號背後，學員則以「提升自我」為藉口合理化自身行為。撕開這層面紗，內裡是徹頭徹尾的欺詐邏輯。

「打造活人感人設」，其實是虛構身份獲取信任；「快速建立親密關係」的真正指向，是利用信息不對稱剝奪對方判斷力。當女性被物化為「搞定」的目標，所謂親密感都是精心設計的陷阱。

真正棘手的難題在於，PUA慣於利用「男女朋友關係」這層保護色，面臨舉證難，騙術始終遊走於灰色地帶，把強迫行為掩飾成兩情相悅。作案者看準的正是這種進退自如的空間。