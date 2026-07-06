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山西又見婚鬧 公公揹兒媳繞場 「玩得很嗨」被罵上熱搜

中國新聞組／北京6日電
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山西臨縣某婚宴上，公公揹著兒媳繞場。（取材自微博）
山西臨縣某婚宴上，公公揹著兒媳繞場。（取材自微博）

近日有網民上傳一段稱在山西某婚宴現場的婚鬧視頻，視頻中，一名公公揹著兒媳在婚宴現場繞圈走動，兒媳原本看似不太願意，後來在旁人鼓噪下還是讓公公揹著，沒多久，公公和兒媳笑得開心，現場的親友更是樂壞了，還有男性親友跟在兒媳後面疑似觸摸臀部，不過也有網民說摸新娘臀部的是女性。據山西部分地區習俗，公公揹兒媳最初寓意家族接納新成員，但由於山西婚鬧早有黑歷史，視頻迅速被網民罵上了熱搜。

該網民在網易上發布的視頻引來大批評論，隨後有網民轉貼到微博，有更多人觀看。視頻裡寫的是7月5日，地點在山西臨縣一場婚宴上，在公公揹兒媳的旁邊，有許多親友拍手叫好。有網民稱，當時現場有親友要公公揹兒媳，稱這樣才象徵家族接納了兒媳，兒媳原本看似不太願意並有些猶豫，但在親友們鼓噪下，還是讓公公揹著走。

公公和兒媳都笑得很開心。（視頻截圖）
公公和兒媳都笑得很開心。（視頻截圖）

視頻發出後引發熱議，不少網民覺得視頻中的公公看來「玩得很嗨」、「兩人竟洋溢幸福的笑容」，多名跟在兩人後面的親友看來更嗨 ，紛紛伸出手觸摸新娘的臀部，有網民留言「後面這個才是老色批」，不過也有網民稱那手看來像是女性，是擔心新娘滑下來和走光，多數網民仍將其定性為封建糟粕和低俗惡習，呼籲抵制。

據網民發出現場視頻，公公揹兒媳時，後方有人伸出手觸摸新娘臀部。（取材自微博）
據網民發出現場視頻，公公揹兒媳時，後方有人伸出手觸摸新娘臀部。（取材自微博）

據網易報導，「公公揹兒媳」是山西晉西北地區在婚禮上流行的一項「鬧婚」環節，常見於忻州、臨縣等地。流程通常是：親友將公公打扮成「豬八戒」等滑稽模樣，播放「豬八戒揹媳婦」音樂，由公公揹著兒媳繞場或上台，有時婆婆還需在前跳舞帶路，部分地區還演化出「公公抱兒媳」、「公公和兒媳互吻」等更過火的版本。

網民紛紛留言批評：「恬不知恥，還自得其樂」，「公公心都在動」，「惡俗」，「以前聽公公揹兒媳婦，不是個好梗。沒想到是真的」，「沒文化真可怕」，「真開放」，「兒子咋想」，「揹過後讓兒媳討厭公公，公公會對兒媳有非份之想法」，「封建時代的遺毒？」，「女兒不嫁山西，山西這風俗太讓人討厭了」。也有網民認為，婚鬧一個地方一個特色，大家理解就好了。

據報導，山西已不只一次傳出惡俗婚鬧事件：2017年在山西五台縣，一名公公抱兒媳馬背上互吻，稱這是當地風俗叫「馬上行動」，以示待媳如女和睦相處；2020年，一名公公「公主抱」新娘，公公的手放在兒媳胸部，兒媳問公公「要不要吃炒麵？」、「軟的還是硬的？」；2022年某婚禮上，親友起鬨讓公公揹兒媳上台，新郎在身後托扶，事後新娘不悅離場；2024年山西忻州一婚禮中，新娘穿裙子被公公揹著繞場，腿全部露出，尷尬離場。

精華 FAQ

  • 影片顯示在山西臨縣一場婚宴上，公公揹著兒媳繞場走動，周圍親友拍手起鬨，兒媳原本似乎不太願意，後來在鼓噪下接受，場面因此引發熱議。

  • 不少網民認為畫面涉及低俗惡習與性別冒犯，尤其是周邊親友疑似觸摸臀部的動作更令人反感；加上山西婚鬧過往爭議頻傳，讓事件迅速被罵上熱搜。

  • 報導指出，晉西北地區常見此類鬧婚習俗，忻州、臨縣等地都曾出現公公揹兒媳、抱兒媳，甚至互吻等更過火的版本，近年也多次引發社會批評。

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