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大腿怪怪的…深圳海關逮8名「龜仙人」攜53活體龜入境

中國新聞組／即時報導
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深圳灣海關攔查旅客欲攜帶活體龜入境。（取材自海關發布）
深圳灣海關攔查旅客欲攜帶活體龜入境。（取材自海關發布）

深圳灣海關近日連續攔查8名女性入境旅客，發現她們利用人身綁藏、嬰兒車及紙巾包裝袋等方式，共計藏匿活體龜53隻，其中包括多種瀕危物種，案件已移交相關部門處理。

據海關發布消息，當日海關關員在旅檢大廳監管進境旅客時，一名女性旅客未向海關申報即欲通關，關員留意到其身著寬鬆裙子且步伐拘謹，遂予以攔截查驗，結果發現其腿部綁藏有活體龜。

隨後半小時內，關員陸續攔截8名同樣身著寬大裙子的女性旅客，其中2人並推行載有嬰兒的嬰兒車同行。

經進一步查驗，關員在這8名旅客的大腿部、腰部及胸部查獲綁藏活體龜33隻，另在嬰兒車睡墊夾層與紙巾包裝袋內查獲藏匿活體龜20隻，所有活體龜均以黑色絲襪包裹，合計53隻。

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，這批活體龜分別為三爪箱龜39隻、麗箱龜9隻及卡羅萊納箱龜5隻，均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄Ⅱ所列物種。目前，該批活體龜已移交深圳市規畫和自然資源局南山管理局處理。

海關提醒，無合規手續攜帶瀕危野生動物出入境涉嫌違法，情節嚴重將追究刑責，切勿鋌而走險。

深圳灣海關攔查旅客欲攜帶活體龜入境。（取材自海關發布）
深圳灣海關攔查旅客欲攜帶活體龜入境。（取材自海關發布）

精華 FAQ

  • 海關在旅檢大廳連續攔查到8名女性入境旅客，她們以寬大裙裝、嬰兒車與包裝袋等方式藏匿活體龜，企圖未申報通關。

  • 海關先在一名女子腿部發現綁藏活體龜，後續又查出其餘7人分別在大腿、腰部、胸部，以及嬰兒車睡墊夾層和紙巾袋內藏龜。

  • 經鑑定共有三爪箱龜39隻、麗箱龜9隻、卡羅萊納箱龜5隻，均列入CITES附錄二。相關活體龜已移交南山管理局依法處理。

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