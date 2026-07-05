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蔣方舟駁論文造假 反控遭網暴 清華教授：歡迎告我

記者陳湘瑾／綜合報導
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北京清華大學教授肖鷹指控作家蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端，蔣方舟批評肖鷹未閱讀原著...
北京清華大學教授肖鷹指控作家蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端，蔣方舟批評肖鷹未閱讀原著、斷章取義，並以AI內容作為指控依據，同時指控對方一年來持續對她進行網路暴力。（取材自微信公眾號「蔣方舟的跋涉」）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：清華教授肖鷹指控蔣方舟碩士論文涉及抄襲與捏造文獻。
  • 重點二：蔣方舟發文逐點反駁，並指肖鷹長期對她進行網暴。
  • 重點三：肖鷹回應稱歡迎蔣方舟提告，願在法庭上公開澄清。

北京清華大學教授肖鷹指控中國人民大學校友、作家蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端，質疑論文涉及抄襲、捏造文獻，甚至可能為AI代寫。蔣方舟4日發文逐點反駁，批評肖鷹未閱讀原著、斷章取義，並以AI內容作為指控依據，同時指控對方一年來持續對她進行網路暴力、散布個資及損害名譽，將向清華大學反映並保留法律追訴權。肖鷹則詳細回應了蔣方舟的幾點質疑，並稱「期待蔣方舟告我」。

北京清華大學教授肖鷹3日在微博檢舉中國人民大學校友、作家蔣方舟的文學碩士論文涉嫌嚴重學術不端。他表示，經逐一審查論文全部20則註釋，發現均不符合學術引用規範，其中16則直接引文與註釋所列文獻內容完全不符，並指論文涉及抄襲、捏造或竄改文獻等問題。

肖鷹稱，「有理由相信，這是一篇網路購買的AI製作論文」，並質疑論文何以通過指導教授、口試委員及校方學位審查。

對此，蔣方舟4日中午在其微信公眾號「蔣方舟的跋涉」上發文，逐一反駁肖鷹對其論文的指控，包括他將論文中對書籍作者的概述稱為「抄襲」，將論文引用的書籍原文稱為「編造」，還指控論文中所寫的情節稱為「篡改編造」，質疑肖鷹沒有看過原著，只是看書籍封底來判斷論文中所寫的書籍情節是造假。

蔣方舟指控，肖鷹可能未仔細閱讀作者論文中提到的任何一本小說或研究專著，僅靠人工智慧對論文進行斷章取義的學術不端的指控。

蔣方舟進一步指出，肖鷹從2025年7月起就開始在微信公眾號「肖鷹美學」，對其實施長達一年、至今仍在持續的系統性網路暴力，包括言語性羞辱、公開羞辱其家庭成員、非法獲取並公開散播個人資訊、以「學術打假」為名進行名譽侵害。

她懷疑，是因為肖鷹認為她曾為作家韓寒辯護，但事實上她與韓寒除了參加過一次電影首映活動外並無任何交集。針對肖鷹一系列網暴、造黃謠、洩漏隱私的行為，她表示會透過正式管道向清華大學相關機構提交資料，也會保留依法維護名譽權、隱私權和人格尊嚴的權利。

就在蔣方舟發文後，肖鷹接受中國新聞周刊的獨家專訪。他強調總共舉出了23個抄襲例子，即便其中10個被否定，剩下的依然足以證明其論文存在嚴重學術不端，「我歡迎她甚至可以說我期待她訴諸法律，我到法庭上去做相應的澄清」。

蔣方舟4日中午在其微信公眾號「蔣方舟的跋涉」上發文，逐一反駁肖鷹對其論文的指控。...
蔣方舟4日中午在其微信公眾號「蔣方舟的跋涉」上發文，逐一反駁肖鷹對其論文的指控。（取材自微信公眾號「蔣方舟的跋涉」）

精華 FAQ

  • 肖鷹指稱蔣方舟的文學碩士論文有嚴重學術不端，包含抄襲、捏造或竄改文獻，並質疑20則註釋多數不符引用規範，甚至懷疑論文可能由AI代寫。

  • 蔣方舟逐一反駁，認為肖鷹把概述、引文與情節誤判為造假，且未仔細閱讀原著，只憑片段或AI內容斷章取義，無法成立學術不端指控。

  • 蔣方舟表示將向清華相關機構反映，並保留名譽、隱私與人格權法律追訴權；肖鷹則稱已整理多個例證，並表示歡迎蔣方舟提告，願上法庭說明。

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