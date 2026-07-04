山西男疑妻外遇 她遭毆打辱罵逃走 又被拖回拘禁墜樓亡 法院判了

山西太原市萬柏林區人民法院近日公開一起非法拘禁案一審判決書，男子樊某因懷疑「妻子」某甲有外遇，將其強行拖回家反鎖房門辱罵毆打，某甲隨後從家中廚房窗戶墜樓身亡。法院認定樊某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑11年，並判賠某甲父母經濟損失5萬2959.5元（人民幣，下同，約7871美元），低於其提出143萬餘元賠償主張。

紅星新聞報導，根據判決書，樊某與某甲自2000年起共同生活，並按民間習俗儀式舉行婚禮，兩人育有一女。2017年前後，某甲發現樊某有外遇，兩人感情生變，但因當初並未登記結婚，無法辦理離婚手續，兩人後續簽下離婚協議書並分居。

2021年春節前，某甲應女兒要求，同意樊某回家過節，此後兩人分房居住。期間雙方爭執辱罵，樊某毆打某甲，更曾親筆寫下保證書，承諾不再對某甲施暴。

同年9月5日晚間10時許，樊某因某甲探親未歸而懷疑她有外遇，在某甲返家後逼問其行蹤並辱罵毆打。某甲趁機逃出家門，但在樓道被樊某追上，儘管呼救掙扎仍遭強行拖回家中。當晚11時41分許，某甲從家中廚房窗戶墜樓身亡，樊某用毛巾擦拭屋內血跡才下樓，並在小區路邊看見墜亡的某甲。

警方到場勘查後，發現屋內有多處血跡，鑑定結果顯示某甲死因為高空墜落，導致重要臟器與組織器官嚴重毀損，最終呼吸循環衰竭死亡。

法院審理認為，樊某非法剝奪他人人身自由並施以辱罵毆打，導致某甲墜樓死亡，其行為已構成非法拘禁罪，鑑於已取得部分家屬諒解，可酌情從輕處罰。據此，法院於今年3月11日作出一審判決，樊某因犯非法拘禁罪被判有期徒刑11年，並須賠償某甲父母經濟損失52959.5元。