200手機架「手機牆」搶6萬演唱會票 江蘇逮黃牛集團 非法獲利1600萬

黃牛開發搶票程式，能省略多個步驟，直接進到付款頁面下單。（取材自央視）

臨近暑期演出旺季，多場熱門演唱會門票開賣即「秒空」，部分「票務公司」則在社交平台高價兜售門票。江蘇省鎮江市檢察機關近日通報一起案件，揭露犯罪集團利用自製搶票軟體與大量手機規避實名制購票規則、批量搶購門票牟利的手法。

央視新聞報導，案件線索源自2024年10月，一場為期四天、吸引十餘萬名歌迷的演唱會在南京落幕後，不少歌迷反映購票困難，部分人須以高於原價數倍價格向「黃牛」購票。江蘇警方在打擊「黃牛」倒票專項行動中，發現有人以駭客 手段大量搶購演唱會門票獲利，鎖定李姓男子涉案。

據鎮江市潤州區人民檢察院普通犯罪檢察部副主任肖麗說明，李男原為軟體公司研發人員，2021年7月離職後，發現網路搶購限量球鞋十分熱門，因而開發搶購軟體，只需事先輸入商品連結，即可自動提交訂單並跳轉至付款頁面，於開售瞬間批量下單。他起初以此軟體代客搶購球鞋，每雙可獲利20至30元人民幣不等。

2023年演唱會市場升溫，一票難求情況普遍，李男因而將軟體升級，改為鎖定演唱會購票平台。據潤州區檢察院檢委會專職委員王衛賓說明，一般購票須經選座、填寫身分證號與手機號等多重步驟才能完成付款，而李男開發的軟體可跳過詳情頁面直接進入支付頁面，速度遠快於人工操作。因售票平台會定期更新系統防堵搶票軟體，李男也持續研究並同步更新其程式。

隨著代搶需求增加，李男進一步購入200多支手機，安裝自製軟體並同時登入多個帳號，將手機整齊排列於訂製架上，形成所謂「手機牆」。開票前先批量設定搶票資訊，開票瞬間數百部手機同步發出指令，普通用戶頁面尚在載入時，搶票程序已完成下單。警方調查指出，李男將搶得門票加價轉售，部分熱門場次加價金額高達上萬元人民幣，並發展代理體系，形成完整倒賣網絡。

經查，2023年5月至2024年12月間，李男與團伙以搶票軟體累計搶購演唱會門票逾6萬張，非法獲利逾1600多萬元人民幣（約238萬美元），其中李男個人獲利逾500多萬元人民幣（約74萬美元）。今年3月，鎮江市潤州區人民法院依非法獲取計算機信息系統數據罪，對李男被告判處有期徒刑2年6個月至3年不等，均獲宣告緩刑，並各處罰金，合計94萬元人民幣（約14萬美元）。