20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

華恆生物實際控制人郭恆華。（取材自微信）

郭恆華被刑拘了。消息放出時，這位安徽知名的女企業家，還有不到十天就要迎來自己62歲生日。幾天前，她掌控的A股上市公司華恆生物才剛通過港交所聆訊，距離H股上市僅差臨門一腳。同日，她辭去全部職務，公司董事會緊急換帥，上市計畫即刻終止。從聆訊通過到IPO終止，間隔不到48小時，郭恆華就失去了一切。這還沒完，次日開盤，華恆生物市值半天蒸發約11億元（人民幣，下同），年內累計跌幅超過60%。

綜合每日經濟新聞、投資界報導，6月24日晚間，華恆生物公告稱，公司實際控制人郭恆華因涉嫌非法吸收公眾存款罪（以下簡稱「非吸」）已被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留。郭恆華宣布辭去華恆生物董事長、總經理等全部職務；公司港股上市計畫也宣布終止；緊接著，公司股價連續兩日大跌。

市場人士傳言，郭恆華可能因涉及近十年前的「薛金合等人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案」（「巾幗系」案）被刑拘；也有說法稱，此前案件已經法院二審裁定，此次警方調查重點另有指向。

郭恆華1964年生，安徽人，今年62歲，畢業於長江商學院EMBA，目前擔任中國女企業家協會常務理事及長江商學院安徽校友會副會長。華恆生物是全球首家實現系列胺基酸厭氧發酵法產業化的企業，郭恆華甚至被業內稱為「合成胺基酸女王」。

她的職業起點是安徽一家氯鹼化工廠的學生兵，跟著世界500強學管理，四年時間從銷售員做到集團經營副總後辭職創業，她選中了主要用作食品添加劑和運動飲料調味劑的一種胺基酸「丙氨酸」，研究以生物資源替代石化資源生產，資金周轉不開就賣房子補缺口，找專家溝通被拒15次仍不放棄，最終拿下全球首個厭氧發酵胺基酸技術。

截至2025年，華恆生物已成為全球前列的丙氨酸生產企業，產品出口歐美、日韓等幾十個國家和地區。2021年，華恆生物在科創板上市，市值一度接近70億元，全球丙氨酸市場份額超過50%。郭恆華本人也在2025年被評為「安徽省優秀民營企業家」。2025年11月，她當選華恆生物第五屆董事會董事長。

今年6月22日，港交所宣布華恆生物通過上市聆訊，H股發行來到衝刺關口。6月24日晚間，公司連發數份重磅公告，郭恆華因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留；郭恆華辭去全部職務；董事會選舉樊義為董事長並聘任其為總經理；公司決定終止發行H股股票並在香港聯交所主板上市的申請。

案件背後，是郭恆華與「巾幗系」長達十年的糾紛。巾幗小額貸款公司涉及多起追償權糾紛，郭恆華作為相關方被列為連帶責任當事人。此次被刑拘是否與此案有關，仍待相關方回應。