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滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

中國新聞組／北京3日電
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上海八旬老人遺囑留房給外甥女，女兒消失20年返鄉爭產。示意圖。（取材自觀察者網）
上海八旬老人遺囑留房給外甥女，女兒消失20年返鄉爭產。示意圖。（取材自觀察者網）

AI摘要

文章摘要整理：

上海八旬老人立遺囑將財產交外甥女，後因失聯多年的女兒主張繼承引發爭產，法院撤銷原調解後再審協商，最終房屋歸外甥女並賠償女兒。

八旬老人陸某生前獨居在上海市黃浦區的一套老房子裡，遠在北京的外甥女王女士，多年來一直透過微信、電話關心著這位獨居的舅舅，為他採購生活用品、聯繫就醫事宜，逢年過節還接老人到北京小住。2023年初，陸某在病榻前留下一份自書遺囑：「在我去世後，我的房地及一切財產都由王女士和她丈夫處理」。老人過世後，王女士為他送終、料理後事，並透過司法調解程序取得房屋所有權。但2024年4月，陸某失聯20年女兒突然現身爭遺產。最終經法院調解，雙方達成協議，房屋歸王女士，王女士向朱女士支付補償款。

觀察者網報導，2024年4月，陸某失聯近20年的女兒朱女士突然回上海申請再審，要求繼承老人遺產。朱女士解釋道，當年因記錄父親地址的信箋不慎遺失，從此與父親失去聯繫。直到後來從他人處輾轉得知父親的下落，才驚悉父親已經過世。

由於原審調解遺漏了朱女士這項法定繼承人，該調解被依法撤銷，案件進入再審程序。外甥女與女兒間的繼承糾紛，該如何了卻？法院將工作重點放在調解上，引導雙方從「爭遺產」轉向「憶親恩」。經多輪溝通，王女士感動舅舅內心期待的是女兒關愛，朱女士也體會到王女士與父親的深情。

最終，雙方達成調解協議，房屋歸王女士，王女士向朱女士支付補償款。協議已履行，過戶手續同步完成。

對此，網友紛紛表示，「法院開始不尊重人格了」、「明明是老人已確定遺囑繼承」、「全都當女兒已經不存在了」、「為什麼？」、「因為女兒不孝」、「什麼樣的女兒不孝？究竟是老人作了什麼孽，讓女兒如此20年不聞不問？」、「信丟了，20年聯絡不上，爹死了，第二年就聯絡上了」、「法院依然不負眾望的和稀泥。說穿了，就是死人自己的想法不被尊重」。

精華 FAQ

  • 陸某在病榻前留下自書遺囑，明確表示去世後房地及一切財產由外甥女王女士及其丈夫處理，顯示他生前已將主要身後事交託給外甥女。

  • 朱女士表示，當年記錄父親地址的信箋遺失，才與父親失聯多年；後來輾轉得知父親已過世，遂回上海申請再審，要求作為法定繼承人參與分配遺產。

  • 法院認為原調解遺漏法定繼承人而依法撤銷，轉入再審後著重調解，最終促成雙方達成協議：房屋歸王女士，王女士則向朱女士支付補償款。

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