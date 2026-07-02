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清華院系畢業照 連2年同一孩童坐C位 不太尊重學生？

中國新聞組／北京2日電
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該系公眾號推文截圖，目前三張照片均已刪除。（取材自澎湃新聞）
該系公眾號推文截圖，目前三張照片均已刪除。（取材自澎湃新聞）

近日，清華大學工業工程系辦畢業典禮，公眾號發出來的研究生和畢業生大合影中，第一排坐著一個小朋友，引發「此舉不太尊重學生」的爭議，有網友扒出該名孩童在2025年的畢業生大合照中，同樣坐在首排，不少網友猜測該名孩童是不是「領導的孩子」，才能連兩年在合照中坐上C位；也有人覺得親友隨行，沒必要上綱上線。最新消息，清華公眾號已刪除兩屆相關合影。

據觀察者網報導，6月26日下午，清華大學工業工程系舉辦2026年畢業典禮，全系畢業生、系領導、教職工代表及親友共同參加。6月29日，該系微信公眾號發布畢業典禮圖文報導。隨後，有網友指出，合影中一名孩童坐在第一排，且這並非首次，2025屆研究生合影中也出現過同一名孩童。

此事在網絡上引起熱議，許多網友質疑該兒童身分，有網友表示，無論該兒童是誰的孩子，這種行為都不合適；還有網友認為此舉有損學校形象：「一屆合照就已經有爭議，還連出現兩年的C位？」，「領導的孩子唄？」，「誰家的太子？」，「小孩年年拍照都參與，是在許願能上清華嗎？」，「有沒有特權？」。

也有網友認為可能就是親友隨行，沒必要上綱上線：「太較真了，畢業照有啥，過個幾年照片都不見了」，「這個不就是師兄師姐們的師傅的孩子小師妹嗎？也許這小孩天天放學後實驗室串門呢」，「感覺是系寵，如果又能考上清華，也挺美好的一件事」。

對此，清華大學工業工程系辦公室一名工作人員一度表示，「不太了解相關情況」。隨著輿論發酵，7月1日，推文中相關畢業照已被刪除。清華大學工業工程系尚未就此事作出正式回應。

據三湘都市報刊出評論指出，清華大學素來開放包容，這是高等學府動人的人文溫度。但畢業大合影，是一場極具嚴肅性、專屬度與儀式感的人生盛典，前排席位，從來不是可以隨意落座的，那是專屬畢業生、師長與校方代表的榮譽席位，是公平、莊重、神聖的集體符號。

此次爭議的核心，從來不是大眾不近人情、苛責孩童入鏡，而是兩屆學生畢業照同一孩童占據核心C位的反常現象。偶然的親友隨行、邊角入鏡，是畢業典禮的溫情插曲；可核心位置的長期占位，難免讓大眾質疑：席位安排是否暗藏特殊身分、隱性特權，是否存在人情凌駕規則的現象。沒有規則約束的包容，只會淪為無序的特例；沒有公平支撐的鬆弛，只會變成特權的溫床。

高校的人文溫度，不該以犧牲儀式莊重、突破規則底線、消解集體公平為代價。儀式場合的權責分明、席位有序、規則公正，是辦學的基本準則。如此方不辜負大眾對名校的信任與期待。

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於畢業合影中一名孩童連續兩年坐在第一排核心位置，讓外界質疑席位安排是否不合規、是否存在隱性特權，也有人認為這影響了畢業典禮的莊重感。

  • 部分網友認為無論孩童身分是誰，讓非畢業生長期占據C位並不合適；也有人猜測是領導或教職員孩子，質疑有特別待遇，但另一些人則認為只是親友隨行，毋須過度解讀。

  • 清華工業工程系辦一度表示不太了解情況，隨著討論升溫，7月1日推文中的兩屆畢業合影已被刪除。不過截至目前，系方與學校仍未就此事作出正式公開說明。

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