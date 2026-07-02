停在車庫也保護不了…上海豪車被3賊「螞蟻搬家」拆光
「我今年3月出國前把車停在停車場，回來掀開車罩後，整輛車幾乎被拆光了！」長年旅居海外的上海姚姓女子返國後，發現停放在停車庫內的進口跑車遭人分批拆卸，包括車門、保險桿、車燈、座椅及引擎等大量零件不翼而飛，損失高達百萬元人民幣。上海嘉定警方循線追查，逮捕唐姓兄弟及楊姓男子3人，依竊盜罪刑事拘留。
看看新聞報導，姚女報案，停在車庫的車子面目全非，兩側車門、前後保險桿、車燈、座椅及引擎等重要零件幾乎全遭拆除。警方勘查現場後發現，車體沒有明顯遭破壞痕跡，各部位均呈現專業拆卸痕跡，研判嫌犯具備一定汽車維修經驗。
警方發現，案發期間一輛BMW轎車曾多次進出停車場，每次停留時間都不長便迅速離開。進一步分析影像後，警方在5月底拍攝的畫面中發現，3名男子駕車進入停車場後，由一人負責把風，其餘兩人迅速掀開車罩拆卸零件，再將贓物搬上BMW車離去。
警方於6月18日將唐姓兄弟及楊姓男子逮捕到案。經偵訊，3人供稱，偶然發現姚女停放的跑車車窗未完全關閉，且車身積滿灰塵，判斷車輛已長時間無人使用，因此起了貪念。
嫌犯為避免引起注意，刻意駕車進入停車場假裝停車，每次只拆卸少量零件，再重新蓋好防塵罩，營造車輛仍正常停放的假象，前後歷時100多天，分批將整輛跑車幾乎拆成「零件車」，再將拆下的零件變賣牟利，不法所得早已揮霍殆盡。
目前3名嫌犯均因涉嫌竊盜罪遭刑事拘留，全案仍在進一步偵辦中。
受害者是長年旅居海外的上海姚姓女子。她返國後發現，停在車庫的進口跑車幾乎被拆光，車門、保險桿、車燈、座椅與引擎等零件都不見，損失約百萬元人民幣。 三名嫌犯先觀察到車窗未關緊且車身積灰，判斷無人使用，便分批駕車進入停車場假裝停車，每次只拆少量零件，拆完再蓋回車罩，前後持續一百多天才把車幾乎拆空。 警方根據停車場影像發現一輛BMW多次進出且停留短暫，進一步比對後鎖定三名男子，於6月18日將唐姓兄弟及楊姓男子逮捕，並依竊盜罪刑事拘留，案件仍續查中。
精華 FAQ
受害者是長年旅居海外的上海姚姓女子。她返國後發現，停在車庫的進口跑車幾乎被拆光，車門、保險桿、車燈、座椅與引擎等零件都不見，損失約百萬元人民幣。
三名嫌犯先觀察到車窗未關緊且車身積灰，判斷無人使用，便分批駕車進入停車場假裝停車，每次只拆少量零件，拆完再蓋回車罩，前後持續一百多天才把車幾乎拆空。
警方根據停車場影像發現一輛BMW多次進出且停留短暫，進一步比對後鎖定三名男子，於6月18日將唐姓兄弟及楊姓男子逮捕，並依竊盜罪刑事拘留，案件仍續查中。
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