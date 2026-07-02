我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

停在車庫也保護不了…上海豪車被3賊「螞蟻搬家」拆光

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
豪車停車庫被拆空。（取材自看看新聞）
豪車停車庫被拆空。（取材自看看新聞）

「我今年3月出國前把車停在停車場，回來掀開車罩後，整輛車幾乎被拆光了！」長年旅居海外的上海姚姓女子返國後，發現停放在停車庫內的進口跑車遭人分批拆卸，包括車門、保險桿、車燈、座椅及引擎等大量零件不翼而飛，損失高達百萬元人民幣。上海嘉定警方循線追查，逮捕唐姓兄弟及楊姓男子3人，依竊盜罪刑事拘留。

看看新聞報導，姚女報案，停在車庫的車子面目全非，兩側車門、前後保險桿、車燈、座椅及引擎等重要零件幾乎全遭拆除。警方勘查現場後發現，車體沒有明顯遭破壞痕跡，各部位均呈現專業拆卸痕跡，研判嫌犯具備一定汽車維修經驗。

警方發現，案發期間一輛BMW轎車曾多次進出停車場，每次停留時間都不長便迅速離開。進一步分析影像後，警方在5月底拍攝的畫面中發現，3名男子駕車進入停車場後，由一人負責把風，其餘兩人迅速掀開車罩拆卸零件，再將贓物搬上BMW車離去。

警方於6月18日將唐姓兄弟及楊姓男子逮捕到案。經偵訊，3人供稱，偶然發現姚女停放的跑車車窗未完全關閉，且車身積滿灰塵，判斷車輛已長時間無人使用，因此起了貪念。

嫌犯為避免引起注意，刻意駕車進入停車場假裝停車，每次只拆卸少量零件，再重新蓋好防塵罩，營造車輛仍正常停放的假象，前後歷時100多天，分批將整輛跑車幾乎拆成「零件車」，再將拆下的零件變賣牟利，不法所得早已揮霍殆盡。

目前3名嫌犯均因涉嫌竊盜罪遭刑事拘留，全案仍在進一步偵辦中。

被拆卸的車輛零部件。（取材自看看新聞）
被拆卸的車輛零部件。（取材自看看新聞）

豪車停車庫被拆空。（取材自看看新聞）
豪車停車庫被拆空。（取材自看看新聞）

精華 FAQ

  • 受害者是長年旅居海外的上海姚姓女子。她返國後發現，停在車庫的進口跑車幾乎被拆光，車門、保險桿、車燈、座椅與引擎等零件都不見，損失約百萬元人民幣。

  • 三名嫌犯先觀察到車窗未關緊且車身積灰，判斷無人使用，便分批駕車進入停車場假裝停車，每次只拆少量零件，拆完再蓋回車罩，前後持續一百多天才把車幾乎拆空。

  • 警方根據停車場影像發現一輛BMW多次進出且停留短暫，進一步比對後鎖定三名男子，於6月18日將唐姓兄弟及楊姓男子逮捕，並依竊盜罪刑事拘留，案件仍續查中。

保險

上一則

清華院系畢業照 連2年同一孩童坐C位 不太尊重學生？

下一則

跨越世紀雙向奔赴…美飛虎隊老兵後代攜百名學生訪武漢

延伸閱讀

男欠債700萬 偷27公斤黃金逃2千公里 掰一半金片抵車費

男欠債700萬 偷27公斤黃金逃2千公里 掰一半金片抵車費
加州男劫車故意衝撞至少10人 恐怖畫面曝光

加州男劫車故意衝撞至少10人 恐怖畫面曝光
中國男駕駛保時捷狂飆東京街頭 撞擊2車釀3傷

中國男駕駛保時捷狂飆東京街頭 撞擊2車釀3傷
香港機場金條劫案7男女被捕 涉內鬼 6公斤金條暫未追回

香港機場金條劫案7男女被捕 涉內鬼 6公斤金條暫未追回

熱門新聞

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮