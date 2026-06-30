把法拉利當溜滑梯 4童又踩又敲 家長只想賠5千修車費

一群孩子在陌生車主的法拉利上玩耍，造成車體外觀多處損傷。（取材自微博）

買得起豪車，卻防不住「熊孩子」。近日在雲南昆明發生了一起引發全網熱議的車輛損壞事件。一名車主出差歸來，赫然發現自己停放在專屬車位、價值360萬元（人民幣，下同，約53.5萬美元）的私家法拉利跑車，竟然成了社區孩童的「免費遊樂場」，這荒謬的一幕不僅讓車主痛心，更引發了網路上對於家庭教育與賠償責任的激烈論戰。

根據車主曝光的監視器畫面顯示，這起事件發生於5月28日。車主出差期間，有四名孩童一起走向這輛流線型的法拉利，隨後便輪番爬上車頂與引擎蓋，將法拉利當作「溜滑梯」反覆滑行。更誇張的是，過程中還有孩子手持長棍在車身上畫擦，整個嬉戲過程持續了十多分鐘，導致法拉利的車頂、葉子板、尾燈及玻璃多處漆面嚴重刮傷，前保險 桿甚至出現裂痕。

車主事後報警，轄區派出所組織了兩次調解。考慮到對方只是孩子，車主放棄了4S店高達近10萬元的原廠維修方案，特意選擇普通修理廠，花了2萬9360元修車，盡可能為家長省錢。然而，涉事家長們的態度卻令人心寒，在首次調解時，家長竟然只想賠償「幾百元」，直到第二次調解，四名家長才「合資」將總賠償額提高到5000元，與實際維修費用相差近六倍。反諷調侃派的網友對此表示，這家長難道是把法拉利當作共享單車在付折舊費嗎？四個家庭分不到3萬元，一家不到8000元連這都不願意負責，真是「虎子無犬父」。

更讓車主憤怒的是，在兩次調解過程中，沒有任何一位家長帶孩子當面向他道歉，全程毫無認錯態度。教育警示派的網友憤慨地指出，別拿孩子小不懂事當擋箭牌，孩子不懂難道大人也不懂嗎？哪怕今天停的是輛舊夏利，也不能上去蹦迪。

面對家長們集體「擺爛」，車主拒絕和解，將透過民事訴訟追究這四名監護人的法律責任，並要回維修費。