連日暴雨後 9人去福建「刺刀峽谷」探險 5人溺斃

位於福建省莆田市仙遊縣菜溪鄉的「刺刀峽谷」，傳出有5名遊客不幸遇難的憾事。（圖／取自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 福建仙遊刺刀峽谷因連日暴雨引發探險事故，九名戶外探險者遇險，造成五人溺斃、四人獲救；當地強調該處非開放景點且風險極高。

福建省莆田市仙遊縣「刺刀峽谷」28日發生意外，九名戶外探險者遇險，其中五人溺水死亡，四人獲救。刺刀峽谷並非對公眾開放景點，有網友指，當地近日持續下雨，發生意外的隊伍可能被捲入瀑布底。

觀察者網報導，福建省莆田市仙遊縣人民政府辦公室28日下午接獲市民報案，九名戶外探險者在刺刀峽谷發生意外，其中五人溺水。仙遊縣人民政府立即啟動應急預案，協調公安、消防救援、應急管理、衛健等部門及西苑鄉幹部、藍天救援隊等趕赴現場搜救。經確認，五人溺水死亡，其餘四人獲救並已轉送到安全地方。後續善後工作進行中。

仙遊縣政府工作人員表示，當地連日來多次降雨，且事發地地勢險峻水流湍急，並非正式的景區，此前已設置警示牌勸阻遊客進入，表示野外峽谷地形複雜，潛藏安全風險，必須提高安全防範意識，嚴禁前往未開發、無監管、無安全保障的野外地方展開探險等戶外活動，要守護自身及他人生命安全。

公開資料顯示，刺刀峽谷是九龍溪二級電站水庫支流形成的峽谷景觀，因山體裂縫形似刺刀而得名。峽谷最窄處僅80公分，需側身才能通過，地貌以水流侵蝕形成的幽深峽谷、一線天、懸空洞穴及瀑布群而聞名。谷內分布綠潭、溪流及覆滿藤蔓的懸崖，被部分網友稱為「南方小張家界」。

另據紅星新聞報導，一名28日曾前往刺刀峽谷徒步的網友表示，近日持續下雨，水流量較大，他和隊友走至一線天前發現水流量過大，選擇繞路離開。

該名網友表示，當天曾見過發生意外的隊伍，該隊伍來自福州，同樣前往一線天，可能被捲入瀑布底。該區域因瀑布侵蝕形成較大空間，內部存在暗流，旱季時相對安全，但仍需借助繩索及手腳並用才能通行。

2016年刺刀峽谷也曾發生一名女遊客跌入一處水潭溺斃的不幸事件。