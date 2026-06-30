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重慶男想上廁所解開狗繩 比特犬咬死路人判緩刑 網炸鍋

中國新聞組╱北京30日電
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重慶男子放開比特犬將路人咬死，裁判文書在網上曝光後引發熱議。（視頻截圖）
重慶男子放開比特犬將路人咬死，裁判文書在網上曝光後引發熱議。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

重慶男子遛兩隻比特犬時因上廁所解開狗繩，致路人遭撕咬失血死亡；法院以過失致人死亡罪判三年徒刑、緩刑三年，因從寬處理引發網友強烈不滿。

男子遛狗時想上廁所，嫌狗打鬧解開狗繩，兩隻比特犬將路人撕咬致死，法院一審判狗主人有期徒刑三年、緩刑三年，結果一出，輿論立刻炸鍋。原本只是一次普通遛狗，卻因為一個極其隨意的動作，引發一起悲劇。受害者死狀慘烈，狗主人卻僅判緩刑三年，網友多表示判太輕了。

重慶一名寧姓男子日前在山坡遛狗時因急著上廁所，嫌飼養的比特犬在身旁打鬧太吵，他竟將狗繩解開，導致兩隻比特犬失控衝往附近公路，瘋狂撕咬一名路過的方姓村民，致其當場大失血身亡。重慶市彭水苗族土家族自治縣人民法院一審依過失致人死亡罪，判處寧某有期徒刑三年，緩刑三年。

紅星新聞報導，根據中國裁判文書網發布的一審判決書顯示，全案最新審判進度指出，法院認為寧某因疏忽大意，導致其飼養的比特犬將他人咬死，行為已構成過失致人死亡罪。儘管寧某過去有犯罪前科，但鑑於他案發後自動投案並如實供述罪行，符合自首要件，且在案發後已對被害人近親屬進行經濟賠償並取得諒解，加上其認罪認罰，法院最終決定予以從寬處理，宣告緩刑。

據報導，2024年2月4日下午2時許，寧某打開家中犬籠，用鐵鏈栓好一隻大比特犬牽出門遛狗，另一隻較小的小比特犬則跟在後面。大約走了200公尺後，寧某因為突然想上廁所，便牽著狗來到山坡處的一條小路上。在寧某上廁所時，兩隻比特犬在周圍不斷嬉戲打鬧，寧某覺得被狗打擾，竟然直接將栓著大比特犬的鐵鏈解開。

不料鐵鏈一解開，兩隻比特犬便立刻從小路跑走，兩犬衝到公路上後，隨即對路人方某展開猛烈撕咬。其中大比特犬死死咬住方某的左側頸部不放，小比特犬及現場另外幾隻土狗則合力撕咬方某的手臂與腿部。經當地公安局物證鑑定室鑑定，方某因頸部外傷導致外動靜脈破裂，當場大失血死亡。

起訴資料提到，寧某是在2022年11月刷抖音短視頻時，看到有人出售比特犬，萌生了將狗養大賣錢的想法。他隨後透過微信買了五隻比特犬關在家中籠子飼養，養殖過程中先死了三隻，最後僅剩一公一母。母狗於2023年8月產下一隻小母狗，這才釀成後續兩犬失控咬死人的悲劇。

寧某在案發後得知他人報警，留在現場等待，並於次日經警方電話通知到案，如今得為自己的大意付出法律代價。

精華 FAQ

  • 寧姓男子遛狗時因急著上廁所，將拴住大比特犬的鐵鏈解開，兩犬隨即衝上公路咬傷路人方某，造成頸部大出血，方某當場死亡。

  • 法院認定寧某因疏忽大意致人死亡，構成過失致人死亡罪；但他有自首、如實供述、賠償被害人家屬並取得諒解，且認罪認罰，因此從寬處理。

  • 因為受害者遭比特犬撕咬致死，畫面與結果極為慘烈，但狗主人僅被判緩刑三年，許多網友認為量刑過輕，未能反映案件嚴重性。

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