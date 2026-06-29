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妻被扒光駕車逃 夫趴車頭阻攔喪命 法院判11年合理嗎？

中國新聞組／北京29日電
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圖為曹女士的生活照。（取材自大象新聞）
圖為曹女士的生活照。（取材自大象新聞）

一場震驚社會的家庭暴力悲劇，在司法審判中再度引發海嘯般的輿論反彈。2026年6月28日晚，備受關注的「河北女子遭家暴駕車逃跑致丈夫身亡案」迎來二審宣判。被告曹女士的父親表示，法院二審裁定「維持原判」——即一審依故意殺人罪判處曹女士有期徒刑11年。對此，曹父痛心疾首地表示：「我女兒明明是在逃命，咋成了殺人犯？我們會繼續申訴，一直打到底。」

大象新聞報導，這是一起令人毛骨悚然的家庭極端暴力事件。2024年5月21日凌晨，26歲的曹女士遭丈夫劉某某無端猜忌。劉某某隨後持刀對其進行殘酷家暴，甚至酒駕開車一路闖紅燈、邊開車邊毆打。途中，曹女士雖伺機將刀扔出車外，但劉某某竟下車撿回，繼續用刀抵住她的脖子威脅：「今天要是找不到你閨蜜，就把你殺掉」。

凌晨2時47分，車輛停在女伴王某家附近。小區監控記錄下了駭人聽聞的一幕：劉某某將曹女士拖拽至車尾狂毆，更瘋狂撕扯其衣物。曹父悲憤透露：「女兒被打到奄奄一息，衣服、下身都扒光了，內褲也沒了。男方家的小姨夫婦就在現場看著，竟然不阻攔。」

凌晨3時9分，身心崩潰、全身幾近赤裸的曹女士，為求一線生機爬進駕駛室啟動車輛欲逃離。不料劉某某竟爬上車頭機蓋試圖阻攔。曹女士在極度恐懼下加速並甩動車輛，不幸於1分鐘後與路口花池發生嚴重碰撞。劉某某送醫後因肝腎多發破裂傷重不治，曹女士亦身受重傷（腹腔積血、肋骨及骶骨骨折、鼓膜穿孔）。

法院一審認為，曹女士明知劉某某趴在車頭，仍持續加速甩動車輛，意圖將其甩下，最終引發重大車禍，應以「故意殺人罪」追究刑責。儘管判決書承認劉某某持刀威脅、對案件發生具明顯過錯，但仍判處曹女士有期徒刑11年。

對此裁決，曹女士及其家屬強烈不服並提出上訴。上訴狀指出，一審法院片面認定阻止逃離的過程，忽視了劉某某趴車是「暴力行為的延續」。在生命安全受到嚴重威脅的極端情況下，曹女士實施的逃跑行為絕非刑事犯罪，完全屬於「正當防衛」。

二審維持原判的消息一出，隨即在網絡上引爆輿論，社交媒體上的聲音呈現驚人的一面倒，網民幾乎全數站在女方立場，對司法判決表達強烈的不解與憤怒。

「刀都架脖子了還不跑？到底是命重要，還是法律條文重要？」 許多網民直言，在當時那種被剝光衣服、持刀威脅的生死關頭，要求一個弱女子保持絕對理性，根本是天方夜譚。「換作是任何人，在那個當下唯一的本能就是踩油門逃命，這妥妥的就是正當防衛，應該無罪開釋！」

更有大量留言對此判決對社會風氣的影響表達深切憂慮，「這判決簡直是在告訴施暴者：只要你爬上車頭，受害者就只能等死，否則反抗就是11年起步」、「千萬別和情緒不穩定的人結婚。家庭糾紛引起的生死防衛，不應該變成故意殺人。」

亦有法學愛好者與網民強烈呼籲引入陪審團制度：「法律判決的結果，必須符合多數人的正義感和心理預期，才是真正守護正義的好法律。」

目前，曹女士仍在監管醫院接受治療，身上仍插著引流管。這場關乎「家暴逃命是否屬於正當防衛」的司法拉鋸戰，隨著家屬宣布「申訴到底」，將持續拷問社會的良知與法治的溫度。

曹某某身上的傷。（取材自大象新聞）
曹某某身上的傷。（取材自大象新聞）

曹某某躺在病床上。（取材自大象新聞）
曹某某躺在病床上。（取材自大象新聞）

精華 FAQ

  • 法院二審宣判維持原判，認定曹女士構成故意殺人罪，判處有期徒刑11年。家屬對結果極度不服，表示將持續申訴到底。

  • 根據內文，她先遭丈夫劉某某持刀威脅、毆打並被扒光衣物，在生命安全受到嚴重威脅下，才爬回駕駛座發車試圖脫離現場。

  • 多數網民認為，受害者在被持刀控制、逼近死亡的情況下逃命，應屬正當防衛或求生反應，不應以故意殺人重判，因此對司法判決強烈不解。

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