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浙1派出所集體去KTV招女陪侍 被抓現行…2年了未通報

中國新聞組／北京29日電
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浙江台州一派出所被曝集體去KTV招異性陪侍，紀委當場抓現行，爆料者：事發兩年未通...
浙江台州一派出所被曝集體去KTV招異性陪侍，紀委當場抓現行，爆料者：事發兩年未通報，僅內部輕微處分。 （取材自新黃河）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：浙江溫嶺溫嶠派出所多名警務人員被爆集體去KTV招陪侍。
  • 重點二：兩名副所長帶隊涉案，事後多人遭免職但仍保留公職調任。
  • 重點三：事件兩年多未對外通報，引發網路質疑處分過輕與包庇。

近日有民眾向媒體爆料，稱2024年4月下旬，浙江台州溫嶺市公安局溫嶠派出所一群警務人員在兩名副所長帶隊下，公然集體在KTV裡招異性陪侍唱歌，被當地紀委當場抓住。該派出所涉事人員及相關領導事後雖被免職，卻都被保留了公職，且事發兩年多迄未對外通報。據媒體核實此爆料屬實，有律師認為涉事人員處分過輕。此事在網上引發群嘲，諷這處分是「自罰三杯」，質疑背後有更大保護傘包庇或官商勾結。目前官方尚未回應。

據新黃河報導， 浙江台州湯先生近日爆料稱，2024年4月25日前後的某晚，台州溫嶺市紀委工作人員開展檢查工作，在市政府附近的朗庭洲際酒店的一家KTV內，當場查獲正在跟娛樂場所異性陪侍人員唱歌的溫嶠派出所眾多警務人員，其中裡面有副所長李某某、副所長鄭某某及數名民警和輔警。

2024年4月29日，溫嶺市公安局作出職務任免決定：溫嶠派出所所長蔣某某、教導員林某、副所長鄭某某和李某某都被免職，但都被調到其他單位，保留了公職繼續工作。蔣某某、林某被調離該所到公安局其他科室部門工作，鄭某某被調到另一鄉鎮派出所，李某某被調到溫嶺市海洋經濟發展局。

湯先生說，四人受處理程度輕重不一，是因溫嶠派出所警務人員那晚活動其實是兩場，第一場是聚餐喝酒，教導員林某在場；第二場活動去了朗庭洲際酒店的那家KTV，由副所長鄭某某和李某某帶隊，但鄭某某因喝酒過多在裡面只是躺著休息，未叫異性陪唱。

當地某派出所一位民警證實，教導員林某被紀委查後調走，他當時沒有去「坐檯」（溫嶺當地話，指在夜總會叫異性陪唱），是下面的民警去「坐檯」。副所長李某某去「坐檯」，副所長鄭某某也去了，但是坐「空檯」（指未招異性陪唱）。

湯先生說，事後，溫嶺市公安局專門給溫嶠派出所下了「嚴管令」：溫嶠派出所的民警今後休假日與家人喝酒也必須向組織上報。但他認為，這件事情兩年來一直不對外通報，且對涉事人員處理明顯過輕。

上海野馬浜律師事務所主任李送妹律師認為，按照「公安機關人民警察紀律條令」等規定，接受異性陪侍造成嚴重後果或惡劣影響的，一律給予開除處分；「涉事派出所的相關處分有些過輕了」。

此事在網上引發群嘲，不少網友也質疑警方處分過輕，「就是自罰三杯」，「上面有政策，下面就有對策。集體娛樂是現在非常罕見的」，「一個派出所至少十個崗位 ，有多少人盯著，你以為他們很團結」，「這百分百不是掏自己的錢，有官商勾結？」，「我關心的是有沒有給錢，或者是老闆敢不敢收錢」。

精華 FAQ

  • 報導稱，溫嶠派出所多名警務人員在兩名副所長帶隊下，於KTV內招異性陪侍唱歌，遭紀委當場查獲。媒體核實後確認爆料屬實，事件迅速引發輿論關注。

  • 溫嶺市公安局在2024年4月29日免去所長、教導員與兩名副所長職務，但並未開除，而是調往其他單位繼續保留公職，部分人仍在體系內任職。

  • 因事件已過兩年仍未對外通報，且處分僅為免職調任，外界認為過輕。律師指出，依相關紀律規定，若接受異性陪侍造成惡劣影響，應可直接開除。

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