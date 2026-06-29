廈門男騙走女子500萬 害她的丈夫自殺 二審作出判決

廈門一名男子以幫助辦理房產事宜，向被害人騙取500多萬元，導致被害人丈夫自殺身亡；示意圖。(取材自紅星新聞)

廈門一名張姓男子利用協助辦理房產事宜取得被害人謝某信任，三年多來以購屋、醫療、保險 等名義及房產投資計畫，累計騙取約507.9萬元（人民幣，下同，約15.9萬美元），將款項用於打賞網路主播、遊戲儲值、償還債務及個人揮霍。張男犯行導致謝某的丈夫心情低落、自殺身亡，法院認定張男行為已構成詐騙罪，且情節特別嚴重，一審依詐騙罪判刑14年6個月，張男上訴後，二審駁回上訴，維持原判。

南方都市報報導，根據判決書，張某於2019年6月至2022年1月在廈門某公司任職，2020年10月因工作認識謝某，並表示可協助辦理房產相關事宜，取得對方信任。

2020年10月至2021年7月間，張某先後以「公司規定看房需要繳納意向金、定金」、「撞傷老人需賠償」、「緊急就醫」、「繳納車險」等理由，多次向謝某索取款項，並將所得用於個人消費、打賞網路主播、遊戲儲值及償還債務。

2021年7月，張某向謝某推薦島外房產投資，稱升值空間較大，並勸說謝某將名下房產辦理抵押貸款 購屋。其後又以房源緊俏、須分別向某公司及開發商支付20萬元、40萬元才能取得購房資格為由，騙取謝某60萬元。

為掩飾資金狀況及先前詐騙行為，張某於2021年8月向「小數點」公司借款70萬元，轉入謝某帳戶，並謊稱是自己的存款，用於清償公積金貸款，以利辦理房屋抵押。同月16日，謝某向銀行辦理415萬元房屋抵押貸款，並依張某安排，將全部款項匯入指定帳戶，作為購屋資金。張某隨即挪用其中70萬元償還借款，其餘款項則陸續用於償債及個人花費。

同年8月21日，張某受託支付107萬元購屋頭期款並簽署購房合約，但截至9月20日應支付尾款時，貸款資金已幾乎耗盡。為避免事情曝光，張某向謝某謊稱購屋資金遭銀行監管、帳戶遭凍結。謝某因此決定退房，並委託張某辦理相關手續。

2021年12月，開發商扣除違約金後退還74.9萬元。判決指出，張某僅返還謝某20萬元，其餘款項再度挪作個人用途，並持續以帳戶遭凍結等理由拖延還款。此後至2023年12月，張某仍以協助辦理房產轉貸及其他理由，持續向謝某索款。

法院查明，2020年10月至2023年12月20日間，張某累計騙取謝某507萬9173.86元。2024年1月，謝某因長期借貸支付銀行利息，背負沉重債務。在持續催討下，張某承認款項已被花光。判決書指出，謝某丈夫葛某得知此事後情緒低落，於2024年1月28日在住處自殺身亡。

法院認定，張某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，詐騙金額特別巨大，並造成被害人家屬自殺，情節特別嚴重，構成詐騙罪。一審判處有期徒刑14年6個月，併科罰金50萬元人民幣。張某提出上訴，請求從輕改判，二審法院採納檢方意見，駁回上訴，維持原判。