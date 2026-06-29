購物平台有漏洞 川女2個月「白嫖」3700件家電 堆滿庫房

嫌犯「白嫖」的家電堆滿庫房。(取材自新民晚報)

四川成都武侯公安機投橋派出所近日偵破一起利用購物平台系統漏洞竊取商品案件，有平台離職員工利用「以舊換新」惠民活動漏洞，兩個月竊取3700餘件家電，涉案金額高達169萬元（人民幣，下同，約5.3萬美元）。警方獲報後逮捕三名犯罪嫌疑人，目前三人因涉嫌盜竊罪，已被依法採取刑事強制措施。

新民晚報報導，警方表示，今年5月30日，某購物平台公司報案稱，在家電「以舊換新」惠民活動中發現大量異常訂單，有人利用系統漏洞，以超低價甚至零成本取得全新家電，共涉及異常訂單3711筆。

接獲報案後，警方調查訂單資料、資金流向及用戶帳號，將曾於2022年11月至2026年4月在該公司客戶部負責售後業務的離職員工張某列為重點調查對象。

5月31日，警方鎖定張某行蹤並將其逮捕，在住處查獲166件全新未拆封家電及22件二手家電。張某到案後供述作案經過，並交代另一處存放家電的倉庫位置。警方隨後前往倉庫，再查獲977件全新家電，包括冰箱、洗衣機及空調等。 成都三名嫌犯透過購物網站平台「白嫖」3711件家電。(取材自新民晚報)

據張某供稱，她替親友辦理家電「以舊換新」時，意外發現平台存在漏洞，不需提交舊家電，即可低價甚至免費取得新商品。起初，她利用漏洞將家中電器更新，之後開始大量取得家電，租用倉庫存放，再透過二手交易平台轉售獲利。

隨著囤貨數量增加，張某找來前同事余某、李某，借用兩人的購物帳號持續下單收貨。警方表示，余某、李某察覺操作異常後曾詢問張某方式，但張某未透露「0元購」的具體做法。之後，兩人向張某索取數千元報酬及利用其帳號取得的51件商品，並持續配合作案。

警方調查指出，今年3月至5月期間，張某單獨或夥同余某、李某，利用系統漏洞竊取家電共3711件，涉案價值約169萬元。3人均對相關犯罪事實供認不諱，目前所有涉案財物已被扣押，案件仍在進一步偵辦中。