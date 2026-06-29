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遊客用無人機一路追 新疆出生7天小馬狂奔「炸肺」亡

中國新聞組／北京29日電
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新疆小馬在草原上被遊客操作的無人機一路死追，最終因跑到「炸肺」而死。（視頻截圖）
新疆小馬在草原上被遊客操作的無人機一路死追，最終因跑到「炸肺」而死。（視頻截圖）

新疆一隻剛剛出生7天的小馬，近日在草原上被遊客操作的無人機死死追趕拍攝，小馬因受驚嚇拚命奔逃，最終因心肺透支，炸肺死亡，跑死在了戈壁河道邊。事件引發全網關注，網友們為之揪心，呼籲整頓草原旅遊航拍亂象。官媒發聲，稱草原低空已成了無人機管理責任真空地帶，部分靠文旅增收的地方政府甚至直接將風險甩給牧民，是時候該補上監管漏洞。

▲ 影片來源：YouTube平台＠D_NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據荔枝新聞報導，6月28日，「牧民的小馬被遊客無人機嚇到狂奔致死」視頻在網上熱傳，視頻中，新疆巴音郭楞牧民熱那提·阿里木江稱，6月25日傍晚，他清點自家放牧馬群，發現剛出生7天的一匹小馬不知所蹤，就在他四處尋找時，牧民鄰居打電話來稱其看見一架無人機貼著馬群低空飛行，巨大的旋翼噪音把整群馬匹嚇得四散狂奔，小馬被馬群甩開，一直被無人機死死追趕，還被追進了河裡。

牧民找到小馬時，它已經因驚逃狂奔到連抬頭的力庫都沒有。（視頻截圖）
牧民找到小馬時，它已經因驚逃狂奔到連抬頭的力庫都沒有。（視頻截圖）

隨後，熱那提發現這匹小馬癱倒在河灘泥土裡，渾身被河水浸透，四肢不停發抖，已奄奄一息。由於深夜很難找到專業獸醫，他立刻抱起奄奄一息的小馬驅車返回馬圈，鋪開乾草、裹上厚毛毯給小馬保暖並不停投餵草料，整夜沒有闔眼設法穩住它的生命體徵，可「我照顧到凌晨4點左右，早上查看時，它的身體已經硬了……」。

熱那提事後悲痛地解釋，馬匹的聽覺遠比人類靈敏，低空無人機發出的高頻嗡鳴，在牲畜聽來就是猛獸逼近的嘶吼。成年駿馬遭遇驚擾尚且會四散狂奔、掉膘減產，沒有發育完全的新生馬駒，完全扛不住高強度的長途奔逃，在極度恐懼之下，持續的劇烈奔跑直接造成心肺超負荷「炸肺」（急性肺水腫與內臟出血）死亡。他希望遊客可以文明出遊，不要用無人機驚擾草原牲畜。

牧民抱回已被無人機追到奄奄一息的小馬照顧，最終仍無法救回牠。（視頻截圖）
牧民抱回已被無人機追到奄奄一息的小馬照顧，最終仍無法救回牠。（視頻截圖）

事故曝光後，大量網友在短視頻平台看得揪心，認為遊客為短短十幾秒航拍畫面，肆意驚擾造成牲畜死亡，已經構成了間接傷害，呼籲警方介入調查並追責，給可憐的小馬一個交代。

近年北疆文旅熱度持續走高，不少航拍愛好者完全無視牧區飛行規定，低空驅趕牛羊、追拍野生動物，草原牧區每年都會出現牲畜被無人機驚嚇流產、奔跑摔傷案例。

這起事件讓官媒也看不下去。湖南官方背景的「紅網時刻」發出題為「『空中刺客』如何管？」評論指出，剛出生7天的小馬，被人按了幾下遙控器，跑到了生命的極限，這是技術賦權下的「合法傷害」。「無人駕駛航空器飛行管理暫行條例」2024年已施行，但問題在低空草原「邊緣地帶」成了責任真空。而地方靠文旅增收，拿走利潤卻把風險甩給了牧民，7天小馬的死不該成為治理的代價，該讓草原無人機「沒人管」變成「有人管」。

精華 FAQ

  • 據報導，遊客操作無人機貼近馬群低空追拍，巨響驚得馬匹四散奔逃，剛出生七天的小馬被追進河裡，最終因過度驚嚇與奔跑倒地死亡。

  • 牧民指出，無人機高頻噪音對馬匹刺激極大，新生馬駒又體力與耐受力不足，長時間恐慌奔跑後造成心肺超負荷，疑似急性肺水腫與內臟出血。

  • 因為事件被視為草原航拍亂象的縮影，網友認為應追究責任；官媒也批評低空管理出現真空，呼籲地方政府與主管單位補上監管漏洞。

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