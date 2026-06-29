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山東男在家一絲不掛 女鄰居拍下裸照發業主群 網友吵翻

中國新聞組／北京29日電
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山東某小區一位女業主不滿對面男鄰居在家赤身裸體，拍照後發到業主群內。（視頻截圖）
山東某小區一位女業主不滿對面男鄰居在家赤身裸體，拍照後發到業主群內。（視頻截圖）

山東某小區一位女業主不滿對面男鄰居在家赤身裸體，拍照後發到業主群內，並提醒對方在家不要「裸奔」以免影響未成年人。男業主發現後怒斥對方「法盲」並報了警。話題在網上引發廣泛關注，並衝上了熱搜第一，支持涉事男業主和女業主的網友們各自站隊，在網上吵翻。律師則認為，兩人做法都不妥。

據風芒新聞報導，山東某小區業主群近日發生這樣尷尬一幕。涉事女業主發現對面男鄰居在家赤身裸體，拍照發到業主群內，並提醒對方在家不要「裸奔」或者拉上窗簾，以免影響其他鄰居及未成年人。

男業主發現後怒斥對方：你犯法了你知道吧，並稱女子為：「法盲」，並果斷報了警。

男業主發現後在業主群怒斥女業主。（取材自微博）
男業主發現後在業主群怒斥女業主。（取材自微博）

相關話題迅速引發網友熱議，網友分成兩派，一派支持女業主：「這男人違背公序良俗，即便是自己家也不能為所欲為，因為很多鄰居都能看到的，其中有老有小，而且還有學生」，「發群裡確實不妥，但是即使在家裡裸奔也應該拉上窗簾，女子的建議沒錯」，「故意裸身在陽台晃蕩不就是想汙人眼球嗎？」，「如果未成年女孩看到怎麼辦」。

更多網友則坦言女子偷拍的行為不妥：「人家在家裡想怎樣就怎樣，這是自由」，「隱私照片不能亂發，發了就要承擔法律責任」，「她觀察他不是一年兩年了」，「支持男的 人家在自己家裡被偷拍真的是無妄之災」，「這位家長，你應該教育你的未成年人，在自己家裡只要不犯法，想幹嘛都是你的自由，而不是盯著別人家看半天」。

也有網友看似正經八百卻疑嘲諷的討論起男女平等問題：「男性安全什麼時候能得到重視」，「男廁所也是，小便池直接外面全都看得到」，「同樣的事情我記得男的拍女的男的可被拘留了」，「這要是性別互換一下，那後果是被網暴，進去了，工作丟了，離婚……」

都市現場引述江西贛捷律師事務所鄒志斌律師指出，業主在自己家中從事個人行為，屬於自由範疇，他人無權干涉。但自由並非沒有邊界，若開窗簾且室外可見，便已構成一定程度的向外傳播，此舉確有不妥。

對於女業主的做法，鄒志斌表示，其初衷或許是善意提醒，但採取偷拍並公開發布至業主群的方式，已涉嫌侵犯他人隱私和人格尊嚴，方式明顯不當。若造成嚴重後果，可能需要承擔相應法律責任。

也有律師認為，「男子在家裡是自我行為，只要不是故意，不受法律約束。女子將其照片發到業主群裡，是對男子隱私權的侵害，男子可以要求女子刪除照片賠禮道歉，嚴重的可要求賠償損失」。

精華 FAQ

  • 起因是女業主發現對面男鄰居在家赤身裸體，認為可能被其他住戶看見，便拍照後發到業主群，並提醒對方注意窗簾與公序良俗。

  • 男業主認為自己在家屬於私人行為，卻被偷拍並公開到群組，已涉及隱私與人格尊嚴受損，因此怒斥對方是法盲，並立即報警處理。

  • 律師認為男子在家行為原屬自由範疇，但若開窗可見仍有不妥；女方雖可能出於提醒，卻以偷拍並公開發布方式處理，已涉嫌侵害隱私，做法明顯不當。

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