輕航機撞北京大樓「中國尊」前航跡中斷 可能原因曝光

北京27日證實一架輕型飛機撞擊北京第一高樓中信大廈事件，造成機上駕駛1人死亡、現場13人受傷，墜機原因仍在調查中。圖為中信大廈在此事件後的外觀。（歐新社）

彭博資訊28日報導，北京27日證實一架輕型飛機撞擊北京第一高樓中信大廈（又稱中國尊）事件，造成機上駕駛1人死亡、現場13人受傷，墜機原因仍在調查中。事發地點與中共 中央核心機構所在地中南海僅距離約7公里，當局料將全力追查這架飛機如何突破中國防衛最森嚴的空域。

國際政治風險諮詢公司「歐亞集團」中國與東北亞資深分析師陳杰瑞（Jeremy Chan，譯音）談到中國當局時表示：「這起事件暴露北京在管理首都空域方面的重大安全漏洞。坦白說，他們這次很幸運，事故僅造成外觀損壞。」

陳杰瑞表示，「負責北京空域與相關規範的官員，很可能會有人丟官。未來針對北京上空所有有人與無人機的規定也會收緊。」

彭博報導指出，目前事故細節有限，空域安全究竟如何遭突破仍是謎團，而中國內網迅速出現審查，也顯示共產黨將此事視為敏感事件。

北京當局27日證實，26日下午5時55分，一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞一高層建築，機上僅駕駛1人、已身亡，現場13人受傷。

飛航追蹤網站Flightradar24，這架飛機是湖南山河星航生產的SA60L阿若拉（AURORA）輕型飛機，註冊編號為B-12PP，隸屬雙悅通航（Shuangyue General Aviation）。

企業登記資料顯示，北京雙悅通用航空有限公司現名為東方時尚（西華）通用航空有限公司（Oriental Fashion (Xihua) General Aviation Co. Ltd.），是上海上市的東方時尚駕駛學校股份有限公司（Eastern Pioneer Driving School Co）旗下單位東方時尚國際航空發展（Eastern Pioneer International Aviation Development）的子公司。

FlightRadar24在臉書貼文中表示：「這次飛行的ADS-B資料只包含部分航跡，且在墜毀前中斷，最可能原因是在該地區如此低空飛行時，訊號覆蓋不穩定。」ADS-B是一種提供飛機即時位置資料的技術。

經營「數字中國觀察」（Eye on Digital China）的荷蘭籍漢學學者柯小曼（Manya Koetse）指出，相較於中國網路上一般政治敏感事件常會短暫流傳後才遭審查，這起墜機事件的相關內容下架速度明顯更快，且出現「非常、非常徹底的網路審查行動」。

她表示：「這起事件格外敏感，原因在於事故地點是北京最高建築中信大廈，不僅是首都地標，也涉及北京空域安全遭突破。相關貼文、留言與影片很快從網路上消失，不只提及中信大廈的內容遭到處理，連「北京朝陽」以及這棟大樓暱稱也一併受到審查。」

柯小曼說，根據她觀察，雖然這起事件在微信封閉群組與朋友圈之間被廣泛討論，但在多個中國社群平台的前50大熱門話題榜單中，完全看不到相關話題。

她認為，這些跡象都顯示，當局將此事視為高度敏感事件，也相當謹慎控制公眾如何理解這起事故。