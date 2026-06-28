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內蒙13歲女被2男鎖屋內性侵 警撤案稱「雙方自願」惹眾怒

​中國新聞組／北京28日電
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聊天記錄。（浪潮新聞）
聊天記錄。（浪潮新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

內蒙古烏蘭浩特13歲女孩指控遭兩男性侵並遭拍片威脅，案件立案後卻被警方以雙方自願、無犯罪事實撤銷，引發家屬與網民強烈質疑。

內蒙古烏蘭浩特一名張姓女孩指稱，13歲時遭兩名男子性侵，警方曾以涉嫌強姦案立案調查，4個月後卻以「無犯罪事實」為由撤銷案件。警方說明，撤案原因包括雙方自願發生關係，以及涉事男子稱不知女孩未滿14歲。張姓女孩哥哥鍾先生對此提出異議，質疑涉事男子透過妹妹同學認識，怎會不知道年齡，並表示將繼續申訴，希望警方重新立案。

荔枝新聞報導，張姓女孩在自述書中還原案發經過。2024年7月12日，張姓女孩經同學推薦添加包男微信，因包男嘲諷她是「照騙」，她賭氣前往包男公寓「奔現」。張姓女孩稱，到達後被包男、吳男鎖在屋內，兩人先後對她性侵，並拍攝影片。事後，兩人以曝光影片作為威脅，多次要求她見面並發生關係。

張姓女孩自述書指出，吳男首次施暴時曾說：「我手機裡有80塊，你跟我整一下就行。」她稱，吳男在過程中偷拍影片留存。她另稱，包男曾在一次性侵前要求她轉帳15元購買避孕套，事後又讓她支付8元台球（撞球）費。

報導指出，事件發生9天後，因包男與他人發生糾紛並遭報警，張姓女孩遭遇性侵一事才曝光。

2024年7月22日，烏蘭浩特市公安局對此案立案調查，當晚包男、吳男被抓捕審訊，之後辦理取保候審。2024年11月29日，警方出具撤銷案件決定書，認定該案「無犯罪事實」。張姓女孩家屬不服撤案決定，提出申訴。

2025年6月9日，烏蘭浩特市人民檢察院回覆稱，未發現當地公安局在案件辦理過程中存在違法行為。

鍾先生表示，警方告知的撤案理由主要有兩項。第一，兩名男子雖承認與妹妹發生性關係，但認為妹妹沒有明顯反抗，屬於雙方自願；第二，兩人辯稱不知道妹妹未滿14歲。

鍾先生質疑：「他通過我妹同屆同學介紹加的好友，怎麼會不知道她多大？」他表示，自己將繼續申訴，希望警方能夠重新立案。

媒體致電烏蘭浩特公安局辦案民警郭警官，對方表示，當地公安、檢察院均已核查該案，一致認定撤案決定合法，如家屬有異議，可線下溝通。

此事在網絡上引發眾怒，有網友說，「嘆為觀止，不知道未成年兒童女孩還能怎麼保護自己了」、「13歲被多次威脅、被鎖門強迫，對方一句『不知道沒滿14歲』就可以撤案？」、「這是人能說出來的話？」，也有人留言，「難道兩個男的連是不是未成年都分不出嗎」。

警方曾以「強姦案」立案調查。（荔枝新聞）
警方曾以「強姦案」立案調查。（荔枝新聞）

精華 FAQ

  • 核心爭議在於，13歲女孩指控遭鎖門性侵與拍片威脅，但警方撤案時認定雙方自願且無犯罪事實。此說法與未成年人保護原則衝突，因此引發社會高度關注。

  • 警方表示，兩名男子雖承認發生關係，但認為女孩沒有明顯反抗，屬雙方自願；另稱男子辯稱不知道對方未滿14歲，因此最終以無犯罪事實撤案。

  • 家屬已對撤案決定提出申訴，並質疑涉事男子透過同學認識女孩，不可能不知其年齡。鍾先生表示將持續申訴，要求警方重新立案調查。

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