海南30歲小伙誤入深海漂8小時 靠浮漂、吃蟹、喝尿自救

陳如榮與三個浮漂。（取材自央廣網/受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 海南文昌30歲男子陳如榮趕海時誤入深海，被潮水與黑夜困住近八小時，僅靠浮漂、野味和尿液求生，最終在搜救與家人守候下平安上岸。

海南文昌30歲小伙陳如榮25日深夜趕海，卻被漲潮遮擋視線錯判燈塔方向誤入深海；孤身漂流南海近八小時，體力透支、海水刺骨、求救無門。最後僅憑三個漁業浮漂、生吃螃蟹和生蠔、尿液續命，逆流與海浪死磕，硬生生從大海手裡搶回一條命。脫險後，他向記者復盤了這場「驚心動魄」的生死漂流。

央廣網報導，脫險後，陳如榮回憶這場「驚心動魄」的生死漂流。24日晚9點左右，他和三名好友來到文昌市文城鎮邁榜村附近的海灘趕海。為了抓更多螃蟹、漁獲，他拎著手電筒、魚叉、網兜、泳鏡等物品獨自往灘涂深處走遠。臨行前，同行友人還反覆叮囑：認準岸邊信號燈，以此為參照返程。

趕海的樂趣讓陳如榮沉浸其中，忘卻了時間，當他反應過來時，潮水已開始慢慢上漲。「我當時起身時發現已經走到了離岸邊很遠的位置，也找不到方向了。剛好漲潮後的海浪擋住岸邊的信號燈光，我就把對岸東郊鎮的燈塔誤以為是返程坐標，朝著相反方向走。」

「一開始水只到膝蓋，慢慢漫到屁股、腰，最後直接沒過頭頂。」 說起那晚的驚魂經歷，陳如榮仍止不住後怕。

他趕緊丟掉其他裝備，只拿一個手電筒，開始朝著燈塔的方向奮力游動。水流不斷將陳如榮推離岸邊，與出發沙灘反向相隔數百米，茫茫南海，四周漆黑一片，只有東郊燈塔的光不停閃爍。「燈塔看著近，實際距離很遠，當時也不知道游了多久，慢慢地快要沒力氣了。我當時心裡默念，最多再游200米，撐不住就聽天由命。」

就在陳如榮瀕臨放棄之際，手電筒的光掃到海面有三個漁業浮漂，成了他絕境裡唯一的「救命稻草」。他拚盡最後力氣抓住浮漂，並挪到一塊突起的礁石上短暫歇息。失溫風險步步逼近，手電筒很快耗盡電量，海上徹底陷入黑暗。

「當時能看見有無人機盤旋，還有漁船、消防的燈光，我也嘗試呼救，可是距離太遠，他們都沒能發現在礁石上的我。」陳如榮說。

沒有淡水，他被迫飲下尿液維持體溫；礁石上四處爬動的野生螃蟹和浮漂粗繩上的幾個生蠔成了唯一口糧；礁石粗大纜繩綁著沉石，他藉著蠔殼打磨繩索，耗費一個多小時才將纜繩拆成三段，牢牢綁住三個浮漂，給自己打造簡易漂浮工具。

支撐著陳如榮不肯放棄的，是心中放不下的牽掛：家中奶奶需要他照料餵飯；他早已答應要準時接參加中考的弟弟出考場；出門趕海前女友叮囑他注意安全…這些都成了他想要回家的執念。他不斷告訴自己：「不能死，一定要上岸！」

八小時海上煎熬，直至25日清晨5點半左右，筋疲力盡的陳如榮終於踩上沙灘。一直在海邊呼喚尋找他的父親看見他安全上岸，當場跪倒在地崩潰痛哭，這一幕讓緊繃整夜的他瞬間落淚。

後來陳如榮才了解到，當晚同伴發現他失聯後，便立刻報警，消防、漁船、無人機全員出動徹夜搜救，海岸通宵不滅的救援燈光，是他黑暗中唯一的精神曙光。

當天回到家後，陳如榮第一件事就是躺下來好好睡了一覺。談及這場九死一生的經歷，這位3年輕人心中滿是對生死一瞬間的全新感悟。「多希望昨夜只是一場夢，好在夢醒後我還能說話、回家吃飯。」 陳如榮坦言，「往後絕不會再做讓家人擔驚受怕的事，會更珍惜與親人相伴的每一刻。」

陳如榮被救援人員扶著上岸。（取材自央廣網/受訪者供圖）