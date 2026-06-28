小飛機撞北京最高樓 當局隔22小時通報：機師亡、13人傷

一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 北京最高樓中信大廈遭小飛機撞擊，官方近22小時後才通報，稱機師死亡、13人受傷；外界並傳北京收緊通航、封口調查，事故原因與死者身分仍待確認。

北京最高樓中信大廈（中國尊）26日遭一架小飛機撞上，事發近22小時後，北京官方才發通報稱造成機上駕駛一人死亡，現場13人受傷。由於事發地點據中南海僅約7公里，據稱北京已下令周邊所有非必要通用航空活動暫停，社交平台封口，並要求各單位配合警方進行機師背景調查，該大樓被撞外牆已連夜修補。網傳死亡駕駛是中信管理人員劉俊華，因爆倉駕駛小飛機精準撞向自己公司洩憤，也有稱是感情糾紛，但都未獲官方證實。

北京朝陽區官方27日下午發布通報稱，26日下午5時55分在東三環附近，一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中碰撞一高層建築，機上僅駕駛員一人、已死亡，現場13人受傷。目前，受傷人員在全力救治中。相關情況正由主管部門進一步調查。

一架小型飛機26日傍晚撞擊北京最高樓中信大廈，樓面玻璃破碎，可見撞擊痕跡。(記者陳宥菘／攝影)

通報未提及中信大廈，也沒有官方媒體轉載報導。事發後，許多現場畫面在網路社群上流傳但很快被刪除，據傳官方已下令封口令。微博 27日一度出現「中國尊」熱搜話題，點進去卻是介紹中國尊的文章，相關疑問留言都被屏蔽。

一架小型飛機26日撞上北京第一高樓「中國尊」，27日上午外牆仍可見撞擊後的窟窿。27日下午，有網民拍片見到已進行遮擋。(視頻截圖)

樓高528米中信大廈位於東三環朝陽區國貿CBD（中央商務區），是北京著名地標。北京上空是禁飛區，這架飛機突破首都北京的嚴密空防撞向中信大廈，致大樓玻璃幕牆受損，目前已不見大洞，疑已連夜修補並留有修補痕跡。消息人士稱，此事件並未影響中國尊大樓結構。

明報報導指出，肇事機師據指是飛行俱樂部會員，事件發生地點又接近中南海，業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。自媒體「民航大眼睛」27日發帖稱，機師單飛訓練及北京周邊所有非必要通用航空活動已被暫停。通航業內收到上級通知，要求北京300公里以內通航暫停運行，並要各單位配合公安部門進行機師背景調查，對機師作技術及身心健康評估並存檔至少一年。

由於官方通報未提及機師身分或墜機原因，在網上引發海內外熱議，英國「金融時報」報導稱，一輛停在石佛寺機場的私家車遭警方搜查，車主名為劉俊華，與一名中信銀行女員工同名。另外，一名任職「中信銀行金融同業部客戶管理部總經理助理」的Linkedin同名用戶頁面也在網上傳播。不過，中信銀行旗下信銀理財27日在其微信公眾號發文「6月27日，專戶投資條線總經理劉俊華分享企業發展思路」，被認為是間接澄清傳聞。

網傳死亡駕駛是因一次交易爆倉，決定開小飛機撞自己的公司洩憤。加拿大約克大學副教授沈榮欽發文稱，駕駛華應該受過良好的駕駛訓練，因為她所撞的樓層，就是她公司的所在位置。

網傳劉俊華照片。(視頻截圖)