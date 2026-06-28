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駕駛橡皮艇出逃… 中國異議人士董廣平 自韓飛抵加拿大

中國新聞組／北京28日電
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中國異議人士董廣平。(取材自X平台)
中國異議人士董廣平。(取材自X平台)

AI摘要

文章摘要整理：

中國異議人士董廣平駕橡皮艇自山東出逃，先抵南韓後再飛往加拿大。他回顧迷航與脫困經過，並提及多年來屢遭中國打壓的經歷。

上個月駕駛橡皮艇逃往南韓的中國異議人士董廣平（Dong Guangping），27日接受美媒訪問時表示，他人已飛抵加拿大

紐約時報報導，68歲的董廣平過去是警察，由於力倡政治改革與人權，多年來一直是北京政府的眼中釘，且數度被判入獄。

這位長年批評中國共產黨的異議人士，在多次嘗試逃離中國失敗後，上個月先是抵達了南韓，並在短暫遭拘留後獲南韓當局放行離境。

董廣平26日深夜抵達加拿大多倫多後說：「我很高興，現在坐在這裡，感覺就像回到家一樣。」

他表示，自己駕駛一艘長3.3公尺、配備9.9馬力發動機的橡皮艇，從中國山東威海出發。

他原本計畫前往日本，但很快便迷失方向，他說：「大海和天空一片蒼茫，你根本分不清方向。」

手機沒電、船的發動機也開始出現故障，他只好改變航向，改朝南韓駛去。董廣平說，最終是一名南韓漁民將他救起。

據報導，目前尚不清楚他如何獲釋並離開南韓。

從中國移居加拿大的記者盛雪（Sheng Xue）在社群媒體X平台(前身為推特Twitter)貼文表示，董廣平抵達加國後，在社區「周圍到處走，興奮得和加拿大國旗合影」。她並在貼文中秀出這張照片。

總部在美國的倡議團體「中國人權」（Human Rights in China）表示，董廣平在1989年北京天安門廣場鎮壓事件發生十年後，因簽署請願書而隨即被開除警職。

聯合國專家指出，2001年董廣平因「煽動顛覆國家政權」罪被判入獄約3年，2014年又因參與天安門相關活動遭拘留。

董廣平後來帶著家人逃到泰國，家人之後雖以難民身分移居加拿大，但獲聯合國認可難民身分的他，卻於2015年遭泰國政府移交給中國警方。

2019年，董廣平曾試圖游泳前往金門但未果，2020年前往越南時又被當地警方拘留。

精華 FAQ

  • 他從中國山東威海駕駛橡皮艇出海，原本打算前往日本，後來迷航改向南韓，並在獲放行後於26日深夜飛抵加拿大多倫多。

  • 董廣平說，海上大霧般的天色讓他難辨方向，加上手機沒電、發動機又出現故障，只能改變航向，最後駛向南韓並獲漁民救起。

  • 他早年任警察，因主張政治改革與人權，曾簽署請願書而被開除，之後又因被控煽動顛覆與參與天安門相關活動，多次遭判刑或拘留。

南韓 紐約時報 加拿大

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