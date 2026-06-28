撞機事件／中南海「立體防線」破功 蔡奇要倒楣了？

據中媒報導，6月26日下午5時55分，在朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動飛機在飛行中碰撞一高層建築，導致機上僅駕駛員一人死亡，現場13人受傷。(取材自X平台)

AI摘要 文章摘要整理： 一架輕型飛機在北京撞上中國尊大樓，因接近中南海且未被攔截，引發外界對北京低空維安與防空體系失守的強烈質疑。

一架輕型飛機26日直接撞上北京地標「中國尊」大樓，由於事發地距中國政治核心中南海僅7公里，飛機從偏離到撞擊有近20分鐘窗口期，卻一路都沒被高度警戒的軍警攔下。相關評論都認為，一架輕航機就撕開軍政禁地的「立體防線」，被嘲「不用開火就能輕鬆暗殺領導人」，暴露了嚴重的維安漏洞，勢必引發中央高層震怒。有評論猜測，相關軍方負責人及負責安全保衛的蔡奇可能被懲處。已死亡女駕駛的動機也引發揣測，若是政治因素，真相恐被掩蓋。

據中央社引述美國「新聞周刊」（Newsweek）報導，北京上空是中國管制最嚴格空域之一，民用航空器通常不得飛越北京市中心，輕型飛機飛越市中心商業區極為罕見。此外，在北京駕駛任何輕型運動飛機皆需事先獲得民用航空局與解放軍 空軍批准，未經授權飛行非常少見，尤其幾周前中國當局才加強管制北京低空空域，這架輕型飛機如何能幾乎如入無人之境撞向中國尊，引發管制措施是否妥善執行的質疑。

報導引述芝加哥全球事務委員會資深研究員郭泓均認為，「這實在非常罕見。那是一架相對小型的飛機，它似乎迅速偏離原本航線。我想知道，這是否只是機師駕駛失誤或身體不適所造成的悲劇」、「北京是個管控嚴密的城市，就連從事休閒性無人機飛行都受到管制，因此該事件更令人意外」。

報導長期關注中國事務的分析師利明璋（Bill Bishop）在X平台(前身為推特Twitter)發文寫道，這起事件恐暴露北京維安體系的脆弱性，並指出失事飛機的路徑原本可能接近中央領導核心地帶中南海。「這可是重大維安漏洞…再多飛幾秒就可能抵達中南海…這勢必會撼動北京維安體系」。

加拿大約克大學副教授沈榮欽在網上發文指出：中國領導人習近平自從幾年前美國的斬首行動後，就特別強化了北京的防空安全，如今就在習近平眼皮下發生飛機衝撞事件，「習近平恐怕又要對軍隊展開新一波懲處了」。

評論人士蔡慎坤在X平台發文稱，此事件暴露「嚴防死守的北京城也不再安全了，中南海肯定炸鍋了！是誰吃了豺子膽？負責安全保衛的蔡奇要倒楣了」。

學者劉軍寧在X平台發文分析，這場看似偶發的撞機事件，是一次對北京核心軍政禁地防務能力的絕佳壓力測試，暴露了中國衛戍禁地在低空防禦、決策鏈條及內部政治漏洞上的三大深層軟肋。為堵住這些被暴露的黑洞，官方必然會進一步強化低空管控。

死亡女駕駛的動機也引發揣測，有網民猜測是政治目的，目標是撞中南海；習近平可能擔心這是一次暗殺行動，會竭力掩蓋真相；有網民嘲諷「原來不用開火就能輕鬆暗殺領導人」，批北京防空網形同虛設。