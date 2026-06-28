撞機事件／中南海「立體防線」破功 蔡奇要倒楣了？
一架輕型飛機在北京撞上中國尊大樓，因接近中南海且未被攔截，引發外界對北京低空維安與防空體系失守的強烈質疑。
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一架輕型飛機在北京撞上中國尊大樓，因接近中南海且未被攔截，引發外界對北京低空維安與防空體系失守的強烈質疑。
一架輕型飛機26日直接撞上北京地標「中國尊」大樓，由於事發地距中國政治核心中南海僅7公里，飛機從偏離到撞擊有近20分鐘窗口期，卻一路都沒被高度警戒的軍警攔下。相關評論都認為，一架輕航機就撕開軍政禁地的「立體防線」，被嘲「不用開火就能輕鬆暗殺領導人」，暴露了嚴重的維安漏洞，勢必引發中央高層震怒。有評論猜測，相關軍方負責人及負責安全保衛的蔡奇可能被懲處。已死亡女駕駛的動機也引發揣測，若是政治因素，真相恐被掩蓋。
據中央社引述美國「新聞周刊」（Newsweek）報導，北京上空是中國管制最嚴格空域之一，民用航空器通常不得飛越北京市中心，輕型飛機飛越市中心商業區極為罕見。此外，在北京駕駛任何輕型運動飛機皆需事先獲得民用航空局與解放軍空軍批准，未經授權飛行非常少見，尤其幾周前中國當局才加強管制北京低空空域，這架輕型飛機如何能幾乎如入無人之境撞向中國尊，引發管制措施是否妥善執行的質疑。
報導引述芝加哥全球事務委員會資深研究員郭泓均認為，「這實在非常罕見。那是一架相對小型的飛機，它似乎迅速偏離原本航線。我想知道，這是否只是機師駕駛失誤或身體不適所造成的悲劇」、「北京是個管控嚴密的城市，就連從事休閒性無人機飛行都受到管制，因此該事件更令人意外」。
報導長期關注中國事務的分析師利明璋（Bill Bishop）在X平台(前身為推特Twitter)發文寫道，這起事件恐暴露北京維安體系的脆弱性，並指出失事飛機的路徑原本可能接近中央領導核心地帶中南海。「這可是重大維安漏洞…再多飛幾秒就可能抵達中南海…這勢必會撼動北京維安體系」。
加拿大約克大學副教授沈榮欽在網上發文指出：中國領導人習近平自從幾年前美國的斬首行動後，就特別強化了北京的防空安全，如今就在習近平眼皮下發生飛機衝撞事件，「習近平恐怕又要對軍隊展開新一波懲處了」。
評論人士蔡慎坤在X平台發文稱，此事件暴露「嚴防死守的北京城也不再安全了，中南海肯定炸鍋了！是誰吃了豺子膽？負責安全保衛的蔡奇要倒楣了」。
學者劉軍寧在X平台發文分析，這場看似偶發的撞機事件，是一次對北京核心軍政禁地防務能力的絕佳壓力測試，暴露了中國衛戍禁地在低空防禦、決策鏈條及內部政治漏洞上的三大深層軟肋。為堵住這些被暴露的黑洞，官方必然會進一步強化低空管控。
死亡女駕駛的動機也引發揣測，有網民猜測是政治目的，目標是撞中南海；習近平可能擔心這是一次暗殺行動，會竭力掩蓋真相；有網民嘲諷「原來不用開火就能輕鬆暗殺領導人」，批北京防空網形同虛設。
事件發生於北京地標中國尊大樓附近，距中南海約七公里。由於該區屬北京高度管制空域，飛機仍一路未被攔截，因而被視為嚴重維安漏洞。 內文指出，飛機從偏離航線到最終撞樓約有近二十分鐘窗口，但軍警與防空系統未及時介入，讓外界質疑北京低空管制是否真的落實。 評論多認為事件可能引發中央高層震怒，相關軍方與安保主管恐遭懲處，甚至有人點名蔡奇可能倒楣；女駕駛動機若涉政治，更可能被刻意掩蓋。
精華 FAQ
事件發生於北京地標中國尊大樓附近，距中南海約七公里。由於該區屬北京高度管制空域，飛機仍一路未被攔截，因而被視為嚴重維安漏洞。
內文指出，飛機從偏離航線到最終撞樓約有近二十分鐘窗口，但軍警與防空系統未及時介入，讓外界質疑北京低空管制是否真的落實。
評論多認為事件可能引發中央高層震怒，相關軍方與安保主管恐遭懲處，甚至有人點名蔡奇可能倒楣；女駕駛動機若涉政治，更可能被刻意掩蓋。
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