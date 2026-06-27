我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025紐約房市 曼哈頓唯一虧損 史泰登島獲利居冠 布碌崙緊隨

費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

特派記者陳宥菘／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經...
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

一架小型飛機26日傍晚撞擊北京最高樓中信大廈（又稱「中國尊」）後墜毀，事發近22小時後，北京官方27日下午通報表示，機上僅駕駛1人且已死亡，現場13人受傷。相關情況正由主管部門進一步調查。

「北京朝陽」微信公眾號27日下午4時許發布「情況通報」表示，6月26日17時55分，在朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中「碰撞」一高層建築，機上僅駕駛員1人、已死亡，現場13人受傷。目前，受傷人員在全力救治中。相關情況正由主管部門進一步調查。

這架小型飛機26日傍晚撞上中信大廈後墜毀，殘骸從空中四散，部分掉落在大廈東門簷篷上起火冒煙，碎片還波及路上行經車輛。大廈受撞擊的東面高樓層處則留下一個大洞，玻璃幕牆受損。

航班追蹤網站Flightradar 24於事發當晚在社群媒體發文確認，該架飛機是註冊編號B-12PP的阿若拉SA60L輕型飛機。根據航跡圖，這架飛機自北京以東約50公里的一座機場起飛後向西飛行，最後於傍晚6時前不久墜毀在東三環路以東。

中信大廈位於的東三環朝陽區國貿CBD（中央商務區），位於天安門廣場以東不到7公里處，與中共高層生活和工作的核心區相距不遠。

該大廈是央企中信集團的總部，其樓高528公尺，地上108層、地下7層，建築外形設計靈感來自於中國古代盛酒器皿「尊」，又被稱為「中國尊」，是北京著名地標。

港媒報導，有熟悉航空業界的人士引述消息表示，事發前北京塔台控制的離場、進近、區域管制都在呼叫該飛機，但無人應答。「後面叫了軍航的直升機去看，軍航的人到了之後，已經撞了。」也有航空愛好者指出，估計肇事者擅自關閉了飛機電台；同時，事發區域沒有目視航圖，肇事者可能使用京秦高速作為目視參考地標，從通州一路飛至「中國尊」。 

事發後第一時間，許多現場畫面在大陸網路社群上流傳，但包括小紅書、微信都很快刪除相關貼文與討論。

一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，大樓樓面玻璃破碎，可見...
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，大樓樓面玻璃破碎，可見撞擊痕跡。（記者陳宥菘／攝影）

一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，大樓樓面玻璃破碎，可見...
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，大樓樓面玻璃破碎，可見撞擊痕跡。（記者陳宥菘／攝影）

精華 FAQ

  • 北京朝陽官方通報指出，事發時機上僅有駕駛員1人，已確認死亡；現場共有13人受傷，目前受傷者都在全力救治中，事故細節仍待進一步調查。

  • 航班追蹤網站確認，失事飛機為註冊編號B-12PP的阿若拉SA60L輕型飛機。根據航跡，它自北京以東約50公里的一座機場起飛後向西飛行，最後墜毀。

  • 有航空業人士引述消息稱，塔台多次呼叫該機卻無回應，軍航直升機趕到時已發生撞樓事故，因此外界猜測可能關閉電台。相關畫面遭網路平台迅速刪除。

微信 中共

上一則

當真？「碰到明星戀愛」、「給10萬封口費」 衝熱門話題

延伸閱讀

小飛機失聯突轉向？北京最高樓「中國尊」遭撞冒濃煙 殘骸四散

小飛機失聯突轉向？北京最高樓「中國尊」遭撞冒濃煙 殘骸四散
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
密州跳傘小飛機墜毀 全機12人罹難

密州跳傘小飛機墜毀 全機12人罹難
美軍B-52加州墜毀 機上8人恐全數罹難

美軍B-52加州墜毀 機上8人恐全數罹難

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言