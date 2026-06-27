飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

一架小型飛機26日傍晚撞擊北京最高樓中信大廈（又稱「中國尊」）後墜毀，事發近22小時後，北京官方27日下午通報表示，機上僅駕駛1人且已死亡，現場13人受傷。相關情況正由主管部門進一步調查。

「北京朝陽」微信 公眾號27日下午4時許發布「情況通報」表示，6月26日17時55分，在朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中「碰撞」一高層建築，機上僅駕駛員1人、已死亡，現場13人受傷。目前，受傷人員在全力救治中。相關情況正由主管部門進一步調查。

這架小型飛機26日傍晚撞上中信大廈後墜毀，殘骸從空中四散，部分掉落在大廈東門簷篷上起火冒煙，碎片還波及路上行經車輛。大廈受撞擊的東面高樓層處則留下一個大洞，玻璃幕牆受損。

航班追蹤網站Flightradar 24於事發當晚在社群媒體發文確認，該架飛機是註冊編號B-12PP的阿若拉SA60L輕型飛機。根據航跡圖，這架飛機自北京以東約50公里的一座機場起飛後向西飛行，最後於傍晚6時前不久墜毀在東三環路以東。

中信大廈位於的東三環朝陽區國貿CBD（中央商務區），位於天安門廣場以東不到7公里處，與中共 高層生活和工作的核心區相距不遠。

該大廈是央企中信集團的總部，其樓高528公尺，地上108層、地下7層，建築外形設計靈感來自於中國古代盛酒器皿「尊」，又被稱為「中國尊」，是北京著名地標。

港媒報導，有熟悉航空業界的人士引述消息表示，事發前北京塔台控制的離場、進近、區域管制都在呼叫該飛機，但無人應答。「後面叫了軍航的直升機去看，軍航的人到了之後，已經撞了。」也有航空愛好者指出，估計肇事者擅自關閉了飛機電台；同時，事發區域沒有目視航圖，肇事者可能使用京秦高速作為目視參考地標，從通州一路飛至「中國尊」。

事發後第一時間，許多現場畫面在大陸網路社群上流傳，但包括小紅書、微信都很快刪除相關貼文與討論。

一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，大樓樓面玻璃破碎，可見撞擊痕跡。（記者陳宥菘／攝影）

一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，大樓樓面玻璃破碎，可見撞擊痕跡。（記者陳宥菘／攝影）