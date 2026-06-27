小飛機失聯突轉向？北京最高樓「中國尊」遭撞冒濃煙 殘骸四散

許多民眾聚集在中信大廈現場圍觀拍照。（美聯社）

在7月1日中共 建黨105周年前夕，一架編號為B-12PP的小型飛機當地時間26日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面，波及路上行經車輛，大樓樓底也起火並冒出黑色濃煙。官方暫時未通報傷亡情況。大量事故相關影片晚間在中國社交媒體上瘋傳，但很快遭到平台下架。

綜合各媒體報導及網路上影片，26日晚間6時多，一架飛機撞上中信大廈東面高層後在空中解體，碎片散落一地，其中部分殘骸掉落在大廈東門簷篷上起火，冒出濃煙，大樓兩面玻璃破裂，地面可清楚看到機尾及破碎殘骸。

事故發生後，樓內人員緊急透過樓梯間疏散。當局對現場周邊進行交通管制，多輛消防車很快趕到現場。另外有路上汽車遭波及，後擋風玻璃被天降的殘骸砸穿。

有網友指認出，失事小型飛機屬於東時雙悅(北京)通用航空公司，東時雙悅通航提供空中遊覽、表演飛行、執照培訓等服務。失事飛機型號是中國國產輕型運動飛機「阿若拉SA60L」(Aurora SA60L)，有兩個座位。目前暫時未知失事時機上人數。

如何闖最嚴管控成謎

北京當天下午天氣晴朗、能見度良好。有網友稱，一名飛行俱樂部會員下午5時30分獨自駕駛失事飛機從北京石佛寺機場起飛，

X平台上有網友稱，本次飛行由劉俊華機長本場空域單飛，5時30分北京平谷石佛寺機場起飛，5時40分準備返場，但卻偏離航線，繼續向西飛行，飛行監測一直追蹤飛機到北京東五環一帶失去了信號，後續均聯繫不上該架機。網傳飛行軌跡顯示，失事飛機在石佛寺機場周邊盤旋一圈後，即將進入降落航線時突然轉向，直奔北京市中心。

據明報報導，有熟悉航空業界的人士引述消息表示，事發前北京塔台控制的離場、進近、區域管制都在呼叫該飛機，但無人應答。「後面叫了軍航的直升機去看，軍航的人到了之後，已經撞了。」也有航空愛好者指出，估計肇事者擅自關閉了飛機電台；同時，事發區域沒有目視航圖，肇事者可能使用京秦高速作為目視參考地標，從通州一路飛至「中國尊」。

明報指出，這次撞機事發突然，留下多重疑問待解，最多討論的，是這架飛機如何飛入低空嚴格管控的北京核心區。作為首都，北京基於政治核心區低空安全需求，制定了全國最嚴格的低空空域管制條例。今年5月起，當地實施「北京市無人駕駛航空器管理規定」，對無人機等飛行器全域禁飛。這次出事的為載人小型飛機，同樣受到極為嚴格的空域管制，在重大活動期間實行全域禁飛，常規情況需嚴格審批。

警阻止拍照 社媒刪帖

路透報導，事發後中信大廈一帶突然有大批消防車及警察進駐，期間，有警員上前干預及阻止途經的市民和遊客向大廈方向拍照。

由於北京中信大廈位處北京市朝陽區中央商務區(CBD)，事發時附近大樓不少辦公的員工都目睹了事情的經過，直呼「飛機掉下來了」、「起火了」，另有一段影片顯示很快就有消防車抵達現場救援。有關的社媒帖子很快便從中國社交媒體平台上被刪除。

「中國尊」有防撞擊設計

中信大廈位於北京核心地帶、朝陽區中央商務區，是中信集團總部，也是目前北京最高的摩天大樓與城市地標。地上108層，地下7層，總高度達528公尺(約1732呎)，建築外形設計靈感來自中國古代盛酒器皿「尊」，又被稱為「中國尊」。

「中國尊」由多家國際與中國頂尖團隊共同設計。採取「尊」型外觀有效減少風荷載並提升抗震能力，建築有防撞擊設計。

「中國尊」2018年落成時曾是世界最高大樓，目前為世界第11高樓，也是中國第6高建築及華北地區第3高建築。中國目前最高大樓是上海中心大樓，632公尺(2073呎)。

「中國尊」玻璃帷幕清楚被撞出一個大洞。（美聯社）

發生小飛機撞及中信大廈後，許多消防車和警車聚集現場，甚至阻止民眾拍攝。（路透）