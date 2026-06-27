服刑犯趁探監打暗號操縱販毒 妻牛圈挖毒、堂兄管錢 全判無期

AI摘要 文章摘要整理： 貴州檢方破獲服刑犯陸某平在監獄會見時以暗號操控妻子與堂兄販毒案，最終查明毒品總量1398克，四人遭重判。

貴州省檢察機關近日深挖毒品來源，成功破獲一起監獄服刑的犯人陸某平，利用親情會見機會，透過暗語、手勢操縱妻子與堂兄在外界販毒的重大案件。22日，黔東南州檢察院重罪檢察部主任黃俊保透露最新進展，重罪與刑事執行檢察部門已聯合對監獄進行跟蹤回訪，涉事監獄已落實整改，未再發生服刑人員通過會見向外傳遞犯罪指令的行為。

檢察日報報導，本案源於2024年5月，貴州公安機關根據湖南警方提供的線索，抓獲販毒嫌疑人楊某瑜並查獲海洛因254.6克。楊某瑜到案後，供出毒品來自從無涉毒紀錄的胡某花。為查清毒品源頭，天柱縣檢察院引導警方深入調查胡某花的生活關係網，發現其丈夫陸某平因販毒正在監獄服刑；更關鍵的是，胡某花轉交毒品的時間，與她前往監獄探視陸某平的時間高度吻合。

在貴州省、黔東南州兩級檢察院指導下，辦案檢察官調取陸某平服刑期間的親情會見錄影，進一步突破案情。黃俊保主任指出，陸某平在會見中提到「酒」、「借條」的放置地點非常奇怪，且頻繁做出暗示動作。警方以此為突破口訊問，證實陸某平利用會見暗號，指使妻子胡某花挖出藏在老家牛圈內的毒品販賣，並指使堂兄陸某培負責收帳、管錢。

由於多數毒品已販賣，實物僅剩200多克，如何認定毒品總量成為重大難點。檢察機關圍繞資金流、信息流與口供鏈開展全維度審查。楊某瑜供述曾稱量4塊毒品共1398克，以每克300元計算，總價40多萬元；而胡某花、陸某培的口供，以及陸某平會見時使用的暗語，均吻合此金額與單價。結合轉帳記錄等客觀證據，檢察機關最終依法認定涉案毒品數量高達1398克。

此案經黔東南州檢察院提起公訴，法院於2025年2月作出一審判決，陸某平、楊某瑜、胡某花因販賣毒品罪被判處無期徒刑，堂兄陸某培則被判處有期徒刑十五年。四名被告不服提出上訴，最終經貴州省高級法院開庭審理，裁定駁回上訴、維持原判。檢察機關隨後也針對監獄會見監管問題向相關部門發出檢察建議，目前已全面整改落實，成功規範監管秩序。