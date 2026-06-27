湖南一學校當眾砸毀沒收學生的上百部手機 網怒：帶頭違法

涉事學校老師拿鐵槌將沒收來的學生手機當眾砸毀。（視頻截圖）

近日網上流傳一段視頻，湖南郴州菁華園學校老師拿鐵槌將沒收來的學生手機當眾砸毀，視頻顯示，被砸的有上百部。該校表示， 砸毀的是多年無人認領的手機，目的在警示學生不要將手機帶入學校。視頻隨即讓網友炸鍋，批評怎麼現在還有這種過時的管理方式，且學校當眾毀損學生財物已觸法，「現在的校長怎麼這樣暴戾？誰給的底氣？」當地教育局 也稱該校做法不當，會進行處理。

據縱覽新聞報導，6月25日，有網友發視頻稱，湖南郴州菁華園學校老師將沒收來的上百部學生手機當眾砸毀。視頻顯示，兩名男子手持鐵錘，正在砸地上擺放的多部手機，被砸手機屏幕上留下一個白坑，砸手機地點疑似在一處操場主席台，台下站著許多學生。粗估擺在地上被砸的手機在上百部。視頻發布者在評論區答覆網友稱，事發在約兩個月前。

視頻隨即上了熱搜，網友炸鍋，不少網友指出，損壞學生手機屬於違法行為；也有人認為，學生不應該將手機帶入課堂，學校可以禁止，但砸毀學生手機不妥。

涉事學校老師拿鐵槌將沒收來的學生手機當眾砸毀。（視頻截圖）

6月26日，菁華園學校工作人員表示，事發在上學期期末，視頻中被砸壞的手機是沒收上來後，多年無人認領的學生手機，「沒人認領不也是丟呀」。當眾砸手機是希望對學生起到一個警示作用，不要將手機帶入學校。有人認領的手機，學校會在期末統一讓學生家長領走。

郴州市北湖區教育局工作人員則表示，無人認領的手機也屬於個人財產，不能隨意損毀，此做法不當，會進行處理。

據郴州市菁華園學校官方網站介紹，該校是一所十二年一貫制寄宿制民辦學校。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，根據「未成年人學校保護規定」，學校不得採用毀壞財物的方式對學生進行教育管理。學校沒收手機本質上是臨時管理措施，而非具有所有權，學校沒有處分權，更不能毀損。砸手機的行為侵犯了原物所有人的財產權，如果權利人主張，學校需要承擔賠償責任。

網友紛紛評論表達對學校做法的不滿：「什麼叫無人認領，收手機的時候不登記？」，「因為絕大部分手機是學生偷偷買的，要認領時不敢告訴家長，就乾脆不要了」，「毀壞私人財物是違法的，不管是誰的，都應正確處理」，「現在的校長怎麼這樣暴戾？這是辦教育嗎？誰給的底氣？」，「已經砸過很多回了喲」，「搞教育的人不懂教育還不懂法」，「以前學校教人粒粒皆辛苦，現在學校教人暴力砸手機，老師是法盲嗎？」。