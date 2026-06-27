雲南女稱遭窗簾店老闆性侵 胸部、內褲驗出男DNA 這原因警不立案

警方給汪羽（化名）的不予立案通知書。（取材自大河報）

雲南一名40多歲離婚後獨居的女子因換窗簾認識了窗簾店的男老闆，該老闆此後不斷通過微信 表達想來她家吃飯，都被女子婉拒，某日對方直接到她家樓下，她礙於情面請他進來喝酒，酒後卻趕不走他，只好讓他睡沙發，她自己進了門鎖壞了的臥室睡覺，半夜睡醒發現被性侵，隨即報警，但警方不予立案，讓她無法接受。而這名老闆妻子的奇葩回應昨衝上熱搜，她淡定的說：這是「成年人的生活，你情我願，我沒權力問丈夫，證據足的話就報案」。

據華商報大風新聞報導，這名女子叫汪羽（化名），10餘年前離異，獨居在雲南省昭通市某縣縣城。她說，今年1月她因換窗簾認識一家「窗簾布藝店」老闆蒲某，此後對方就常給她發微信噓寒問暖，還多次說要來看她，都被她婉拒。

汪羽說，今年3月6日晚上9時41分，蒲某酒後直接來到她家樓下，想到以前蒲某曾免費幫她維修了廚房洗菜盆，感覺欠他人情，出於禮貌便讓他上樓，蒲某說要喝酒，她就拿出自己泡的枸杞酒一起在客廳喝，10多分鐘後她感到頭暈，要蒲某離開，但蒲某稱「死都不回去，你要做好心理準備」。後來她只好讓蒲某睡客廳沙發，她「走進臥室和衣而睡，因房間的鎖是壞的，沒辦法反鎖」。

汪羽說，3月7日凌晨0時30分，她醒了想上廁所，發現蒲某不見了，此時她感覺下身不舒服，懷疑遭到性侵報警。3月24日，警方出具鑑定意見通知書稱，汪羽下體擦拭物檢見人PSA，鏡下檢見精子，其沉澱檢出人DNA，汪羽的內褲襠部內側、以及胸部擦拭物等多個物證檢出人DNA，均與蒲某23個基因座基因型相同。

對此，全國知名法醫胡志強稱，兩人應該發生過性關係。

4月7日，汪羽收到警方的不予立案通知書，稱「經審查認為該案無犯罪事實」。汪羽不服，分別向縣公安局、昭通市公安局申請覆議都沒成功，近日向縣檢察院申請立案監督，強調蒲某利用她因飲酒及長期患有重度抑鬱症、焦慮症等特殊體質導致的意識模糊、不知反抗、不能反抗狀態，對她強姦。

蒲某妻子回應表示，他們在縣上做生意多年，有些人產生嫉妒，「成年人的生活，你情我願的，在某種關係上達不到她的目的，如果她證據確鑿，那就報案吧，自有公道的」。至於當晚情況，「此事涉及隱私，儘管他是我丈夫，但我也沒有權力問他」。

陝西恆達律師事務所高級合伙人、知名刑辯律師趙良善認為，只要性關係發生違背被害人真實意願，且行為人利用被害人弱勢狀態實施性行為，依法即符合強姦犯罪的客觀要件，一般處三年以上十年以下有期徒刑，情節惡劣可依法加重處罰。汪羽有權向檢察機關申請立案監督。