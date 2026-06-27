我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

雲南女稱遭窗簾店老闆性侵 胸部、內褲驗出男DNA 這原因警不立案

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方給汪羽（化名）的不予立案通知書。（取材自大河報）
警方給汪羽（化名）的不予立案通知書。（取材自大河報）

雲南一名40多歲離婚後獨居的女子因換窗簾認識了窗簾店的男老闆，該老闆此後不斷通過微信表達想來她家吃飯，都被女子婉拒，某日對方直接到她家樓下，她礙於情面請他進來喝酒，酒後卻趕不走他，只好讓他睡沙發，她自己進了門鎖壞了的臥室睡覺，半夜睡醒發現被性侵，隨即報警，但警方不予立案，讓她無法接受。而這名老闆妻子的奇葩回應昨衝上熱搜，她淡定的說：這是「成年人的生活，你情我願，我沒權力問丈夫，證據足的話就報案」。

據華商報大風新聞報導，這名女子叫汪羽（化名），10餘年前離異，獨居在雲南省昭通市某縣縣城。她說，今年1月她因換窗簾認識一家「窗簾布藝店」老闆蒲某，此後對方就常給她發微信噓寒問暖，還多次說要來看她，都被她婉拒。

汪羽說，今年3月6日晚上9時41分，蒲某酒後直接來到她家樓下，想到以前蒲某曾免費幫她維修了廚房洗菜盆，感覺欠他人情，出於禮貌便讓他上樓，蒲某說要喝酒，她就拿出自己泡的枸杞酒一起在客廳喝，10多分鐘後她感到頭暈，要蒲某離開，但蒲某稱「死都不回去，你要做好心理準備」。後來她只好讓蒲某睡客廳沙發，她「走進臥室和衣而睡，因房間的鎖是壞的，沒辦法反鎖」。

汪羽說，3月7日凌晨0時30分，她醒了想上廁所，發現蒲某不見了，此時她感覺下身不舒服，懷疑遭到性侵報警。3月24日，警方出具鑑定意見通知書稱，汪羽下體擦拭物檢見人PSA，鏡下檢見精子，其沉澱檢出人DNA，汪羽的內褲襠部內側、以及胸部擦拭物等多個物證檢出人DNA，均與蒲某23個基因座基因型相同。

對此，全國知名法醫胡志強稱，兩人應該發生過性關係。

4月7日，汪羽收到警方的不予立案通知書，稱「經審查認為該案無犯罪事實」。汪羽不服，分別向縣公安局、昭通市公安局申請覆議都沒成功，近日向縣檢察院申請立案監督，強調蒲某利用她因飲酒及長期患有重度抑鬱症、焦慮症等特殊體質導致的意識模糊、不知反抗、不能反抗狀態，對她強姦。

蒲某妻子回應表示，他們在縣上做生意多年，有些人產生嫉妒，「成年人的生活，你情我願的，在某種關係上達不到她的目的，如果她證據確鑿，那就報案吧，自有公道的」。至於當晚情況，「此事涉及隱私，儘管他是我丈夫，但我也沒有權力問他」。

陝西恆達律師事務所高級合伙人、知名刑辯律師趙良善認為，只要性關係發生違背被害人真實意願，且行為人利用被害人弱勢狀態實施性行為，依法即符合強姦犯罪的客觀要件，一般處三年以上十年以下有期徒刑，情節惡劣可依法加重處罰。汪羽有權向檢察機關申請立案監督。

精華 FAQ

  • 女子稱因換窗簾認識男老闆後，對方多次示好。某晚男方酒後上門，女子也飲酒後感到頭暈，夜裡醒來懷疑遭到性侵，隨即報警處理。

  • 鑑定通知書顯示，女子下體擦拭物檢出人PSA與精子，胸部和內褲等物證也檢出與男方相同DNA。這成為她主張遭侵害的重要證據。

  • 警方以「無犯罪事實」不予立案，覆議也未成功。女子認為自己在飲酒與身心狀況下無法反抗，已向縣檢察院申請立案監督，盼重新審查。

微信

上一則

港樓價連升12月累漲12.36% 創7年最長連漲 租金連7月寫新高

下一則

服刑犯趁探監打暗號操縱販毒 妻牛圈挖毒、堂兄管錢 全判無期

延伸閱讀

山東漸凍症女遭護工強吻摸胸 監視器全拍下 一審判了

山東漸凍症女遭護工強吻摸胸 監視器全拍下 一審判了
妻被拐走38年 跑20次沒成功 丈夫提告重婚罪將她找回

妻被拐走38年 跑20次沒成功 丈夫提告重婚罪將她找回
陝男24萬彩禮娶妻 25天後新娘落跑住進男友家 騙行不是第一次

陝男24萬彩禮娶妻 25天後新娘落跑住進男友家 騙行不是第一次
到菲律賓第一天…中國旅行博主稱被迷暈 失憶8小時被盜2萬元

到菲律賓第一天…中國旅行博主稱被迷暈 失憶8小時被盜2萬元

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言