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陝男24萬彩禮娶妻 25天後新娘落跑住進男友家 騙行不是第一次

中國新聞組／北京26日電
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張誠與何麗的結婚證。（取材自大風新聞）
張誠與何麗的結婚證。（取材自大風新聞）

中國再傳婚姻詐騙案件。陝西省洋縣男子張誠（化名）2025年赴雲南相親，透過中間人認識何麗（化名），雙方認識隔日即辦理結婚登記，並支付包含介紹費在內共24.4萬元（人民幣，下同，約3.6萬美元）彩禮。婚後何麗態度冷淡，兩人幾乎沒有親密接觸，25天後以返鄉為已故父親立碑為由離開，隨即失聯。張誠報案後，警方查出何麗早有男友，且曾以相同手法騙取他人彩禮。法院最終依詐騙罪判處何麗有期徒刑七年六個月，併科罰金2萬元，並責令退賠張誠18.6萬元損失。

大風新聞報導，33歲的張誠表示，因家人催婚，他於2025年1月前往雲南永德縣相親，在段姓、禹姓兩名介紹人安排下認識何麗。何麗自稱命苦，想找人安穩過日子，雙方於1月7日在當地辦理結婚登記，張誠當天支付24.4萬元彩禮及介紹費，之後兩人返回陝西生活。

張誠表示，婚後何麗幾乎不與家人互動，拒絕拍攝婚紗照，日常多待在房內使用手機，也未參與家務，兩人「只是簡單握過手，僅有一次親吻」，始終沒有夫妻生活。

2025年2月1日，何麗以返雲南替已故父親立碑為由離開，拒絕張誠陪同。張誠表示，起初仍能聯繫上對方，之後電話、微信皆遭封鎖，完全失去聯絡。他等待兩個月後，原打算提起離婚訴訟追回彩禮，但法院告知案件疑涉刑事詐騙，建議報警處理。

警方調查發現，何麗早於2024年中便與安徽李姓男子交往，與張誠相親、結婚期間刻意隱瞞戀情。張誠表示，何麗離開陝西當天便前往安徽與李男同住，期間仍接聽他的電話，讓他誤以為對方仍會返家，「我像個傻子一樣被蒙在鼓裡」。

調查顯示，何麗並非首次犯案。2021年，她曾隱瞞婚史並冒用他人身分，向安徽一名劉姓男子騙取16萬元彩禮；2025年再以相同套路騙取張誠24.4萬元。

2026年3月9日，雲南省永德縣人民法院公開審理此案。法院認定，何麗兩度實施詐騙，涉案金額共34.4萬元，數額巨大，且屬累犯，依法從重處罰。法院依詐騙罪判處何麗有期徒刑七年六個月，併科罰金2萬元，並責令退賠張誠18.6萬元、退賠劉男10萬元。

張誠表示，得知判決後心情複雜，「解氣的是她終於受到法律懲處，難受的是只追回一小部分錢款。」他並指出，何麗當庭雖認罪，卻未向他道歉，「從頭到尾，她都在演戲欺騙我」。

張誠質疑兩名介紹人收取介紹費，卻隱瞞何麗相關情況，應負法律責任，並多次要求警方追究。但警方表示，現有證據不足以證明介紹人參與分贓，或明知何麗有詐騙意圖仍刻意隱瞞，不符合刑事立案標準，相關損失可循民事訴訟途徑主張權利。

精華 FAQ

  • 張誠因家人催婚前往雲南相親，經中間人介紹認識何麗，對方自稱想安穩過日子，雙方認識隔日便登記結婚，張誠也當天支付彩禮與介紹費。

  • 她婚後態度冷淡，拒絕拍婚紗照，幾乎不與家人互動，也不參與家務，且沒有夫妻生活；25天後以返鄉立碑為由離開，隨即封鎖張誠聯絡方式。

  • 法院認定何麗兩度以婚姻詐騙財物，涉案金額共34.4萬元，屬數額巨大且為累犯，因此依詐騙罪判處七年六個月徒刑，並罰金2萬元及部分退賠。

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