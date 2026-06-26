中「毒紙尿褲」掀家長恐慌 媽媽們用烤箱烘、曬太陽殺毒

晾曬的紙尿褲。(取材自鳳凰網)

AI摘要 文章摘要整理： 中國紙尿褲甲酰胺爭議持續延燒，家長為求安心採取烘烤、日曬、送檢與就醫等各種應對，品牌與爆料者說法則仍待官方釐清。

中國近日傳出多家知名品牌紙尿褲被檢出甲酰胺成分的疑「毒紙尿褲」事件，官方雖已介入調查，但恐慌的家長們等不及了，紛紛想出五花八門的應對方法；有媽媽立即把孩子送去醫院抽了六管血檢查肝腎功能，更多人折騰起紙尿褲，送檢測毒性，或重新啟用舊式尿布，甚至有人用烤箱高溫烘烤紙尿褲「殺毒」。

據鳳凰網報導，被點名的好奇、Babycare、碧芭寶貝雖目前都否認，但都是許多媽媽們使用的知名及常用品牌，令身處「毒素疑雲」中的媽媽們焦慮而無所適從，紛紛在社交媒體上分享自己的應對辦法。

其中，王詩詩用烤箱烤紙尿褲讓不少人看了傻眼。她說刷到一條「科普」視頻，稱甲酰胺在120度溫度下烘烤可去除。她又去問豆包，豆包正經八百回覆紙尿褲烘焙步驟：將拉拉褲平鋪鬆散，110度烘烤60分鐘，在戶外通風四小時再烘烤一次。她照樣做一遍，接著再讓媽媽一口氣烤了30多片，兩層烤箱塞得滿滿當當。但烤過的紙尿褲從XL號縮成L號，寶寶穿上後，大腿根和肚子上都勒出紅印子，「總比有毒強」。

有媽媽乾脆換回有時代感的「尿布」，循環使用很麻煩，但好歹是棉麻等材質，用著放心。張蘭的寶寶兩個月大，一直用Babycare，新聞一出再不敢用了，於是改用尿布，但寶寶喝奶就拉，稀便順著尿布邊緣滲出來，糊得大腿、床單上全是，她一口氣買了20多條棉尿布還不夠用，只能硬著頭皮用回紙尿褲。

劉玥選擇的是媽媽們採用最多的辦法：純陽光晾曬；莎莎則帶剛滿周歲的孩子去醫院體檢，抽了六管靜脈血，寶寶哭得撕心裂肺，所幸報告的指標大都正常。也有不少媽媽將紙尿褲送去檢測自行「驗毒」，但同樣一波三折，李清琳曬出送檢紙尿褲視頻，遭品牌方投訴被禁止播放，後來她送檢的那袋Babycare紙尿褲真檢出5.31mg/kg甲酰胺，不過高昂的檢測費用，也把許多媽媽攔在門外。

地嬰幼兒紙尿褲甲酰胺爭議持續發酵，第一爆料人王東鑒近日接受訪問時回應稱，若最終官方核查證實其判斷有誤，願意公開道歉、賠償甚至坐牢。

王東鑒表示，此次測評純屬偶然，因公司員工反映孩子頻繁「紅屁屁」，他利用公司設備試測，先檢出EVA發泡材料高溫裂解產生的脫氫三丙酮胺，拆解紙尿褲後判斷大概率來自違規摻入回收料的廉價熱熔膠。而最終鎖定甲酰胺，是因其被歐盟劃定為1B類生殖毒性物質，長期隱性傷害嚴重。

王東鑒還針對外界質疑未佩戴手套、儀器簡陋作出回應。他表示，裸手清水清洗是為避免手套或洗手液中的揮發物污染樣本；儀器處於小批量試產階段，外觀不影響內部精度，且其自測僅作風險篩查，不具備法定定性效力。

烤箱裡的紙尿褲。(取材自鳳凰網)

晾曬的尿布。(取材自鳳凰網)