審計署披露中國銀行逃稅24億 找員工「湊人頭」 私募基金偽公募

中國審計署23日發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，披露中國銀行涉稅違規問題。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 審計署年度報告揭露中國銀行以員工湊人頭方式，將私募基金偽裝公募基金，逃避稅款近24億元，同時中國農業銀行也被查出多項違規放貸問題。

據中國國家審計署周二發布的年度報告，作為中國四大銀行之一的中國銀行，以「湊人頭」方式，將11檔私募基金偽裝成公共基金，逃避了近24億元（人民幣，下同）稅款。報告還指出，同樣名列中國四大銀行之一的中國農業銀行，涉違規向農業項目非法發放貸款 110.66億元，部分資金被挪用於購買理財產品、償還債務等。話題近日衝上熱搜，不少網民酸「簡直離大譜，這樣的頂級國行都逃漏稅，只有老百姓沒錢沒權」。

中國經濟網報導，審計署23日發布「國務院 關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」，披露中國銀行涉稅違規問題。報告指出，2023年4月至2025年8月間，中國銀行以大量本行員工出資1元至100元「湊人頭」方式，安排兩家下屬金融機構作為業務通道，將11檔私募基金包裝成公募基金產品，藉此享受公募基金免徵所得稅政策優惠，累計逃避繳納稅款23.67億元。

對此，中國銀行回應，誠懇接受審計監督，高度重視審計指出問題，深刻剖析原因，堅持立行立改，細化明確措施，扎實推進整改；下一步將落實審計整改要求，持續提升風險管理水平和合規經營能力。

另據彭博報導，中國銀行是中國審計署重點審查的三大金融機構之一。在中美貿易摩擦及科技競爭背景下，中國高層將金融穩定置於優先位置，以重振疲弱的國內經濟，對系統性金融風險關注力度加大。

公開資料顯示，中國銀行於1912年2月正式成立，先後行使中央銀行、國際匯兌銀行和國際貿易專業銀行職能。1994年改組為國有獨資商業銀行，2006年率先成功在香港聯交所和上交所掛牌上市，成為國內首家「A+H」上市銀行。不過，中國銀行利息淨收入已連續兩年負增長、淨息差同比下降至1.26%歷史低位，部分對公房地產貸款不良率有所上升，資產收益率與貸款收益率整體呈下降趨勢。

相關話題近日衝上熱搜，但在微博出現「該話題內容未予顯示」提示，不過仍有大批網民對此表達吃驚和嘲諷的意見：「國行也逃稅啊」，「這個世界現在都顛成這樣了，銀行逃稅圖啥」，「老爺們逃稅了」，「就算了？不追究相關人等法律責任？」「國有銀行漏國家的稅？左右手都是國家的錢啊，難道真進私人口袋不成」，「納的稅都是老百姓的，屬於人民」，「這樣的頂級銀行都偷逃稅，用戶還能相信誰啊？」