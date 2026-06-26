湖南驚現「浸豬籠」…女與狗關鐵籠遊街 9人自導自演全進警局

湖南岳陽出現「浸豬籠」遊街的畫面。(取材自都市現場)

網路近日流傳一段湖南岳陽多名男女當街拉人「浸豬籠」遊街的影片，女子與黑狗被關在鐵籠內，沿街由多名男子推行，引發輿論嘩然，稱封建惡習再現。汨羅市公安局26日通報，主嫌何某等9人為了博取網路流量「自導自演」，主嫌被刑事拘留，其餘8人遭行政拘留。

都市現場報導，有網友25日發布視頻稱，湖南岳陽汨羅市一街道上出現「浸豬籠」遊行。畫面顯示，兩名戴著口罩的女子和一隻黑狗被關在不鏽鋼籠內，籠子上方豎著一塊紙牌， 紙牌上寫著「偷人的」三個字。幾名男子推著不鏽鋼籠沿街前行，一名女子敲鑼一路隨行，引發不少人圍觀拍攝視頻。

該爭議影片於25日網傳後引發群眾關切，雖然轄區歸義街道辦事處第一時間直指「不可能，肯定是謠言」，但汨羅市公安局城北派出所隨即介入徹查。

中新周刊報導，湖南汨羅市公安局26日發布警情通報，警方調查發現，38歲的男子何某為了牟取不當利益，自今年6月22日以來，糾集龔某某等8人，在汨羅市公共場所多次擺拍此類低俗話題，造成惡劣社會影響。警方斥責該行為破壞公序良俗，目前已依法將9名涉案人員全部拘留。

「浸豬籠」是中國古代民間社會的一種私刑處死手段。主要是用來懲罰犯下「通姦」或「不貞」的男女。執行時，人們會把犯人塞進用竹子編織、平時用來運送豬隻的狹長「豬籠」裡，在裡面裝上沉重的石頭，綁好後直接拋入江河、湖泊或大海中，將犯人活活淹死。

湖南岳陽出現「浸豬籠」遊街的畫面。(取材自都市現場)