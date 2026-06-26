徒手抓1.5米蛇還先合影 雲南大叔被咬 中毒十餘天搶救4次

李大叔徒手抓蛇。（取材自極目新聞）

雲南保山一名58歲李大叔日前在家中花台發現一條1.5公尺長的大蛇，他憑經驗判定是無毒的「大麻 蛇」，便徒手抓取蛇的七寸，與蛇合影。但他意外被蛇咬傷左手食指，半小時後卻因神經毒素發作而迅速陷入昏迷。在隨後長達十餘天的治療過程中，李大叔因病情反覆發作，先後經歷了4次緊急搶救，終於康復出院。

極目新聞、開屏新聞報導，這起驚險的徒手抓蛇事件發生於5月29日傍晚，李大叔因傷口細小且起初不痛，放生後並未警覺。直到半小時後鑽心劇痛猛烈襲來，且毒素侵入神經系統，導致眼皮耷拉、意識模糊，家屬才緊急召喚救護車，奔波4個多小時轉診至保山市人民醫院。

醫療團隊透過親屬提供的合照，聯繫專家鑑定，確認該蛇實際上是劇毒的「西南眼鏡蛇」。更棘手的是，該大叔並非中了本地常見的細胞毒，而是中了極易引發呼吸驟停、具備高隱蔽性的罕見神經毒素。

在住院期間，蛇毒多次兇猛反撲。5月31日上午，原本各項指標趨穩並轉入普通病房的李大叔，兩小時後突然胸痛加劇、再度陷入重度嗜睡，呼吸肌肉即將衰竭。醫院隨即啟動多專科會診，再度追加抗蛇毒血清進行不間斷貼身監護。李大叔在十餘天內共經歷4次驚險搶救，直到6月11日才順利出院。他於24日返院複查時，傷口癒合良好，並後怕表示「以後再也不敢用手抓蛇了」。

李大叔的手。（取材自極目新聞）

不處置蛇咬傷忙著和蛇合影。（取材自極目新聞）