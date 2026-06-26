16歲女控遭毆打、控制 江西財大男遭查 媽喊「學校打點好了」

一名16歲的未成年女生23日在微博發布長文，公開指控該校大一男生葉某對其進行長期的肢體毆打、極端死亡威脅、性侵及精神控制。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 江西財經大學一名大一男生被16歲女生指控長期毆打、威脅、性侵與精神控制，女方已報警並立案，男方母親疑稱打點學校，引發輿論譁然。

中國江西財經大學近日登上輿論熱搜頭條。一名16歲的未成年女生23日在微博 發布長文，公開指控該校大一男生葉某對其進行長期的肢體毆打、極端死亡威脅、性侵 及精神控制。目前，受害女生已攜帶證據報警，警方正式立案偵查。由於指控內容驚悚，且涉及男方家長聲稱「打點學校」等情節，迅速引發社會各界的高度關注。

微博博主「二七塔日記」發文指出，根據受害女生的控訴內容，男方葉某的施暴手段極為惡劣。她遭受拳頭、巴掌及掐脖子等毆打，導致渾身瘀青、左耳耳鳴，並出示上海市精神衛生中心「建議住院治療」的門診病歷。此外，葉某還發送諸如「準備好鋼管」、「把手指切掉一截放在油鍋裡油炸」等極端恐嚇訊息，甚至用手機「兒童鎖」功能限制她與外界聯繫，強迫她簽下不可追究法律責任的免責書。

這起校園暴力事件最引發公眾憤怒的，是暴力鏈條背後的家庭干預。女生在長文中披露，葉某的母親曾在警局當眾聲稱：「我兒子不會被開除的，學校那邊我們已經打點好了。」此番言論引發網民強烈質疑，紛紛要求校方出面澄清是否有不當干預。儘管校方尚未發布正式通報，但網傳有相關回覆稱，本科入學沒有背調及道德審查環節，不能保證學生沒有違反公序良俗及犯罪行為；目前江西財經大學官方帳號已被發現開啟「一鍵保護」模式。

截至目前，被指控的葉某及其母親尚未對此進行公開回應。輿論對此也呈現多元反應，多數網友對女生的悲慘遭遇表示心疼與震驚，直呼「如果是真的，怵目驚心」，並嚴厲追問學校管理責任；但也有部分理性觀望的聲音強調「在另一方發聲之前，絕不站隊」，呼籲社會大眾靜待警方最終的調查通告。

這起事件之所以引起軒然大波，不僅在於物理毆打，更在於大一學生與未成年女性之間權力不對等的壓迫性。從限制通訊、逼簽免責書到死亡威脅，其極端的控制手段已遠超一般情感糾紛範疇。

一名16歲的未成年女生23日在微博發布長文，公開指控該校大一男生葉某對其進行長期的肢體毆打、極端死亡威脅、性侵及精神控制。(取材自微博)

一名16歲的未成年女生23日在微博發布長文，公開指控該校大一男生葉某對其進行長期的肢體毆打、極端死亡威脅、性侵及精神控制。(取材自微博)