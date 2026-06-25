雲南夫妻吃「見手青」中毒 以為家裡有大蛇、扭打到27樓

男子與一旁哭泣的妻子，兩人因為食用「見手青」產生幻覺。(視頻截圖)

雲南一對夫婦食用「見手青」後中毒送院，卻自認痊癒擅自離開醫院，回家後兩人因毒性發作產生嚴重幻覺，認為家裡出現大蛇與小偷，兩人便從十幾樓一路扭打至27樓，員警到場後，丈夫更因堅稱「老婆變成蛇」。在送醫過後，兩人已回復健康。

雲南廣播電視台、齊魯晚報報導，昆明市公安局特巡警支隊四大隊近日接到民眾報案，稱其妹妹、妹夫食用野生菌後中毒行為異常，怕救護人員控制不住，請求警員幫忙。

警員到場後，並未在家中找到夫妻二人，聯繫報警人後才發現夫妻二人在27樓的樓梯間。丈夫稱旁邊有東西爬來爬去，妻子則在一旁哭泣，身上全是腳印和灰塵。夫婦食用「見手青」後中毒，一路從十幾樓撕打到27樓，丈夫更因幻覺堅稱「老婆變成蛇」，精神亢奮。

據介紹，這對夫妻在家中自行烹食見手青後中毒，家人及時將他們送到醫院治療，但兩人自覺症狀緩解，尚未吊完點滴就自行離開醫院回家。翌日起床後，兩人「看到」家中有兩條大蛇，認為是兩名小偷，於是在家中與「小偷」搏鬥，還將對方反鎖在家中。

出門後，丈夫又將妻子看作「蛇」，雙方遂在走廊纏鬥互毆，一直從十幾樓打到27樓，直至警員到場才停手。

報導指出，警員在對話中發現男子語無倫次，為避免夫妻倆情緒再次激動，警員連哄帶騙將兩人帶下樓，交由救護人員送院檢查和治療。目前，夫妻二人已康復。