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全網都被騙 驚爆遭「農村婆婆」糾纏12年 李金銘說話了

中國新聞組／北京25日電
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李金銘在網上報平安，並未受到擾騷。(取材自微博)
李金銘在網上報平安，並未受到擾騷。(取材自微博)

網傳演員李金銘因為一檔農村真人秀遭到「農村婆婆」隔空糾纏12年，最後證實是「惡意仿冒」帳號，該造謠帳號目前已被抖音平台予以無限期封禁處置。在網上沉寂多年的李金銘也首度發聲說明她一切安好，「沒有提起何任何訴訟，也沒有受到任何傷害」。

綜合媒體報導，事件起因於十多年前，因主演《愛情公寓》「陳美嘉」一角走紅的女星李金銘，參與了農村真人秀節目《明星到我家》，在節目中扮演去農村「嫁人」的女明星。

時隔12年，近期有抖音帳號自稱是該節目的「婆婆」，持續以「媽媽」自居發布與李金銘相關的內容。還稱家庭至今仍保留著李金銘當年吃剩、如今已碳化發黑的飯菜當作「珍貴紀念」，並拍影片宣稱房間裡「還能聞到她的香味」。該誇張行徑引發「李金銘農村綜藝那家人居然還在發她」、「那家人已敗訴」等熱搜詞條。

針對甚囂塵上的輿論，演員李金銘23日發文澄清。她無奈表示，種種不實流言打亂了其他人安穩的日常，並正式說明：「我並沒有提起任何訴訟，我本人也未曾受到傷害。」她透露，此前長時間未更新動態只是想要一段安靜時光學習沉澱，自己一切安好，感謝外界惦念。

報導指出，節目中真正的「農村婆婆」車女士24日也憤怒駁斥謠言。車女士指出，節目拍攝結束至今，與李金銘只聯繫過一兩次，雙方相處很好，自己更是「恨死了，氣死了，煩死了」遭到冒充。車女士澄清，網傳節目中藏身分證、苛待李金銘都是假的，其兒子早已成家並育有兩個女兒，生活幸福，全家從未對李金銘有過非分之想，當初留存物品與合照純粹是單純留念。

抖音黑板報23日發布公告，表示已啟動熱點當事人核查機制，並羅列四項鐵證證實該熱門帳號為「惡意仿冒」。該帳號並非車女士本人，帳號IP地址與當事人的居住地完全不同。該帳號發布的內容均搬運自站外平台，在平台聯繫時，該用戶甚至心虛修改資料並刪除影片。目前，該帳號已實施無限期封禁。

演員李金銘當年寄宿農村家庭。（取材自都市現場）
演員李金銘當年寄宿農村家庭。（取材自都市現場）

精華 FAQ

  • 經平台核查與當事人澄清後，該帳號被證實並非真正的節目婆婆，而是惡意仿冒帳號。其內容多為搬運拼接，相關傳聞因此被判定為造謠。

  • 李金銘表示自己一切安好，並未提起任何訴訟，也沒有受到任何傷害。她同時說明，先前久未更新動態只是想安靜生活、學習沉澱。

  • 車女士痛斥冒充者，表示節目結束後與李金銘只聯繫過一兩次，彼此相處良好。她也否認藏證件、苛待等說法，強調全家生活正常，留物只為留念。

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