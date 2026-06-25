湖南「副院長出軌眼科主任」事發半年 女離職、男主角恢復出診

網傳訊息截圖。（取材自微博）

湖南省人民醫院去年爆發副院長與科室主任不倫風波，事發半年，涉事女醫師已離職，男主角已恢復門診服務，並開放病患掛號。

大風新聞報導，湖南省人民醫院時任副院長祖某某與眼科主任醫師曾某的不雅影片，2025年在網路流傳。同年11月6日，湖南省衛生健康委員會通報，網傳祖某某與曾某生活作風問題基本屬實，已對兩人暫停職務並展開調查，將依規依紀嚴肅處理。

近日有網友發文稱，曾某已恢復正常出診，仍在湖南省人民醫院任職。實際查詢院方官方微信 掛號系統發現，曾某的醫師簡介仍可搜尋到，內容顯示其為主任醫師，專長眼底病及視網膜血管疾病診治，但三個院區均顯示「暫無號源」。

另一方面，祖某某的資料仍出現在掛號系統中，職稱標示為正主任醫師、名老專家，專長泌尿系統腫瘤 微創手術及綜合治療。系統顯示其已恢復出診，近期在三個院區均有門診安排，且已有患者預約掛號。

不過，查閱醫院官網發現，在「現任領導」名單中，已看不到祖某某的照片及個人簡介。

對此，眼科工作人員表示，曾某已不在醫院任職；泌尿外科工作人員則證實祖某某已恢復看診，民眾只要掛得到號即可就醫。

湖南省人民醫院宣傳辦公室工作人員其後向媒體證實，曾某確實已離職；至於祖某某目前的相關情況，則表示無法對外透露。